«Советские хоккеисты пили безбожно, как сапожники. Никто рядом с ними не стоял». Откровения чемпиона СССР
18:40
Шестикратный чемпион СССР по гандболу Александр Лоссовик рассказал о жизни по соседству со сборной страны по хоккею.
— Хоккеисты из Канады, гандболисты из ФРГ, баскетболисты из США, волейболисты еще откуда-то, — приводит слова Лоссовика «Прессбол». - У меня дома весь хрусталь был побит! Огромное количество, но хоккеистов этим было не испугать. Они пили безбожно, как сапожники. Никто рядом с ними не стоял.
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