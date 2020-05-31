«Советские хоккеисты пили безбожно, как сапожники. Никто рядом с ними не стоял». Откровения чемпиона СССР

Шестикратный чемпион СССР по гандболу Александр Лоссовик рассказал о жизни по соседству со сборной страны по хоккею.

— Хоккеисты из Канады, гандболисты из ФРГ, баскетболисты из США, волейболисты еще откуда-то, — приводит слова Лоссовика «Прессбол». - У меня дома весь хрусталь был побит! Огромное количество, но хоккеистов этим было не испугать. Они пили безбожно, как сапожники. Никто рядом с ними не стоял.