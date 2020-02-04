«Локо» обыграл МХК «Атлант», «Реактор» победил «Авто»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Омские ястребы» (Омск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Голы: Прокопенко — 6 (Грицюк), 8:42 — 1:0. Грицюк — 23 (Аликов), 15:12 — 2:0. Шумилов — 5 (Загидулин, Худобин), 18:37 — 2:1. Машков — 12 (Асташевский, Заседа), 33:36 — 3:1. Прокопенко — 7 (Грицюк, Чистяков), 34:06 — 4:1. Рассохин — 6 (Юдин), 44:21 — 4:2. Асташевский — 21 (бол., Машков), 47:03 — 5:2. Заседа — 11 (Мурылев), 50:30 — 6:2. Сатаров — 7 (Вернигор, Богдашкин), 51:15 — 6:3.
Вратари: Дубровский (Дианов, 20:00) — Кузнецов.
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Голы: А. Пылаев — 11 (Брютов, Свищев), 24:59 — 1:0. Давыдов — 11, 28:38 — 1:1. Юров — 21, 29:30 — 1:2. Никишанин — 25 (Юров, Коньков), 37:14 — 1:3. Кривченков — 8 (Ромаев), 50:55 — 1:4. Никишанин — 26 (Юров), 57:30 — 1:5.
Вратари: Щетилин — Щербаков.
«Ирбис» (Казань) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 4:5 Б (1:0, 2:1, 1:3, 0:0, 0:1)
Голы: Тимиров — 1 (Ситдиков), 7:43 — 1:0. Шапорев — 31 (Макаров), 26:18 — 1:1. Галиаскаров — 16 (Любчич, Кувардин), 26:41 — 2:1. Галимзянов — 14 (мен., Христанов), 38:18 — 3:1. Волосенков — 13 (бол., Шапорев, Петросян), 42:46 — 3:2. Шапорев — 32 (Петросян), 43:41 — 3:3. Комаровский — 4 (бол., Петросян), 56:38 — 3:4. Комков — 15 (Булатов), 58:58 — 4:4.
Победный буллит: Петросян.
Вратари: Ахтямов (Мосин, 44:27) — Нурек.
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 6:1 (4:1, 0:0, 2:0)
Голы: Чусовитин — 9 (Руденко, Савчик), 2:42 — 1:0. Дрягилев — 3, 5:19 — 2:0. Руденко — 14 (Савчик, Чусовитин), 7:25 — 3:0. Попов — 12 (бол., Дрягилев, Ежов), 11:11 — 4:0. Варагян — 12 (мен., Корешков), 16:23 — 4:1. Сенотов — 7 (Воробьев, Галеев), 45:56 — 5:1. Попов — 13, 56:17 — 6:1.
Вратари: Ступин — Камышников (Моисеев, 7:25).
«Спутник» (Альметьевск) — «Толпар» (Уфа) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Закиров — 14 (Назмутдинов), 17:03 — 1:0. Сучков — 21, 57:58 — 1:1. Галимов — 9 (Аввакумов, Шолгин), 63:31 — 2:1.
Вратари: Насыров — Брагинский.
«Реактор» (Нижнекамск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Голы: Захаров — 16, 31:34 — 0:1. Михайлов — 5 (Барсуков), 32:30 — 1:1. Мыльников — 5 (Овчинников), 33:26 — 1:2. Паранин — 28 (Полькин, Шарифьянов), 51:04 — 2:2. Чивилев — 22 (Полькин), 59:16 — 3:2.
Вратари: Озолин — Романов (59:41).
«Локо» (Ярославль) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Голы: Канаев — 3 (Силантьев, Шушин), 14:25 — 0:1. Денежкин — 13 (Малышев, Березкин), 17:03 — 1:1. Дарьин — 10 (мен., Лукичев, Никулин), 22:08 — 2:1. Березкин — 15 (Денежкин, Манин), 26:49 — 3:1. Денежкин — 14 (Малышев, Березкин), 30:59 — 4:1. Коковин — 12 (Кузык, Несветаев), 41:47 — 4:2.
Вратари: Горшков — Фомин.