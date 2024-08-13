Рябкин вошел в пятерку лучших хоккеистов драфта НХЛ-2025
Американское издание The Athletic представило рейтинг лучших игроков предстоящего драфта НХЛ 2025 года.
Четвертое место занял российский нападающий системы московского «Динамо» Иван Рябкин.
«Рябкин — разносторонний нападающий, сильный и быстрый хоккеист. У него отличный бросок. Мне нравится, что в атаке у него есть инстинкт находить открытый лед. У него мягкие руки. Он хорошо видит лед и использует своих партнеров по команде. Мне нравится, как он играет в контратаках, как владеет шайбой благодаря своему индивидуальному мастерству. В его игре есть настоящее мастерство и креативность», — говорится в статье.
В пятерку также вошли Джеймс Хагенс (нападающий), Антон Фронделл (нападающий), Портер Мартон (нападающий) и Мэтью Шефер (защитник).
17-летний Рябкин в сезоне-2023/24 провел 44 матча в регулярном чемпионате МХЛ за бело-голубых и набрал 58 (24+34) очков. В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков в 5 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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