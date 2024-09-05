Джефф Монсон вошел в тренерский штаб клуба МХЛ

Боец смешанного стиля (ММА) и депутат Джефф Монсон стал тренером по физической подготовке команды МХЛ «Гранит-Чехов», сообщает пресс-служба клуба.

«В нашем тренерском штабе пополнение — тренером по физ.подготовке МХК «Гранит-Чехов» стал Джефф Монсон! Рады приветствовать в наших рядах! Вместе — вперед к новым вершинам и победам», — говорится в заявлении.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.