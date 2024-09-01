«СКА-1946» обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ

«СКА-1946» одержал победу над «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ — 4:1.

У армейцев шайбы забросили Матвей Короткий, Александр Филиппов, Севастиан Капчук и Матвей Поляков. У железнодорожников гол на счету Максима Белоусова.

В следующем туре команды вновь встретятся друг с другом. Матч состоится в Санкт-Петербурге в понедельник, 2 сентября, и начнется в 19:00 мск.

В сезоне-2023/24 «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова.