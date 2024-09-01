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1 сентября, 23:52

«СКА-1946» обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ

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«СКА-1946» одержал победу над «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ — 4:1.

У армейцев шайбы забросили Матвей Короткий, Александр Филиппов, Севастиан Капчук и Матвей Поляков. У железнодорожников гол на счету Максима Белоусова.

В следующем туре команды вновь встретятся друг с другом. Матч состоится в Санкт-Петербурге в понедельник, 2 сентября, и начнется в 19:00 мск.

В сезоне-2023/24 «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова.

Хоккей
ХК Локо
ХК СКА-1946
МХЛ
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