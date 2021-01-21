В КХЛ новый суперюниор! Он сделал хет-трик за период и должен ехать на следующий МЧМ

18-летний Гуслистов трижды забил «Автомобилисту».

Для нападающего «Северстали» Никиты Гуслистова нынешний сезон — первый в КХЛ. В прошлом он играл в МХЛ за «Алмаз», причем не поражал результативностью, набрав всего 16 (9+7) очков за 60 матчей. Но в своем дебютном сезоне 18-летний Гуслистов ворвался в основу череповчан, а сегодняшний матч на выезде против «Автомобилиста» Никита точно запомнит на всю жизнь.

До игры в Екатеринбурге Гуслистов отличился в КХЛ дважды за 17 матч, и сегодня забил на один гол больше в первом периоде. Сначала юниор отличился с передачи Кирилла Капустина, в касание точно бросив по воротам Владислава Гросса.

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Вторая голевая атака гостей в матче началась с выигранного Гуслистовым вбрасывания в чужой зоне. Шайбу подхватил Игорь Гераськин, проехался за воротами и отдал передачу на пустой угол Гуслистову.

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Третий гол Гуслистов сделал себе сам. В средней зоне он перехватил пас защитника «Автомобилиста» Хольцера, вышел один на один с Гроссом и точно бросил в верхний угол.

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А в третьем периоде Гуслистов добавил на свой счет результативную передачу, ставшую для него первой в КХЛ. 18-летний форвард начинал сезон в четвертой тройке, но постепенно стал играть все большую роль в команде. Сегодня он установил личный рекорд по игровому времени, сыграв 14 минут и 41 секунду.

Удивительно, но форвард «Северстали» вообще не упоминался в качестве кандидатов на поездку на следующий молодежный чемпионат мира. Среди игроков 2002 года рождения есть два железных кандидата, которые уже играли на МЧМ — Марат Хуснутдинов и Василий Пономарев. Но у них и близко нет таких результатов во взрослом хоккее, как у Гуслистова. И Никита должен ехать на турнир, если продолжит показывать такую игру.