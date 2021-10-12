Спаситель России вернулся в СКА. За два года Гусев так и не смог стать звездой НХЛ

С весны 2019-го года Никита Гусев поиграл за океаном в четырех клубах. Разбираемся, что у него не получилось и откуда у петербуржцев деньги под потолком.

Никита Гусев все-таки возвращается в КХЛ. За два с лишним года герой Пхенчхана-2018 пытался заиграть в «Вегасе», «Нью-Джерси», «Флориде» и «Торонто». Но попытка закрепиться в НХЛ не была успешной — Гусев подписывает контракт со СКА, откуда и уезжал весной 2019-го в Северную Америку.

Как ранее сообщал «СЭ», после окончания просмотрового контракта с «Торонто» Гусев начал переговоры со СКА, но попросил паузу на пару дней — игрок не терял надежд на получение нового предложения в Северной Америке. После того как его не последовало, форвард быстро договорился с клубом из Санкт-Петербурга — именно СКА был приоритетным вариантом для игрока в КХЛ.

Нельзя сказать, что Гусеву не доверяли в Северной Америке. Когда Никита подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси», главный тренер Линди Рафф выпускал его в большинстве и поначалу не сажал в запас за ошибки. В первом сезоне в НХЛ игровое время Гусева составляло практически 15 минут — достаточно, чтобы проявить себя. И 44 очка в 66 матчах — неплохой результат, но это если не обращать внимание на ужасную игру без шайбы. Полностью адаптироваться в НХЛ и искоренить свои недостатки у Гусева так и не получилось.

Чтобы стабильно играть в топ-6 клубов НХЛ, нужно регулярно набирать очки и решать в самые важные моменты. В таком случае на косяки никто и не обратит внимания — найдутся партнеры, которые отработают в обороне, а тренер продолжит доверять. Но если впереди только одна игра из трех выдается удачной, будь добр — отрабатывай сзади. С этим, как и с выходом из-под прессинга, у Гусева в НХЛ были проблемы.

На это наложились проблемы с американской визой — перед стартом тренировочных лагерей Никита мог рассматривать только предложения от канадских клубов. А их всего семь. Странно, что Гусевым не заинтересовалась та же «Оттава», которая до сих пор не подписала Брэйди Ткачака и испытывает дефицит креативных нападающих. «Торонто» же Гусев был не нужен с самого начала.

Для российских болельщиков возвращение Гусева точно отличная новость. За последние годы за океан уехали Капризов, Ткачев, Чинахов, Подколзин. Среди легионеров мастерством в КХЛ продолжают стабильно выделяться разве что Шипачев, Шалунов да Кузьменко. В этом сезоне мы радуемся появлению новых звездочек вроде Тертышного, Рашевского и Хуснутдинова, но признаемся, что до уровня Гусева им пока далековато.

Многие удивляются, откуда у СКА деньги под потолком, но армейцы изначально входили в сезон с запасом. Мы публиковали в конце августа зарплатную ведомость клуба, которая составляла 847 млн рублей в год. Учитывая обмен Хафизуллина на Воробьева (минус 5 млн рублей), нахождение ряда игроков в списке травмированных (в этом случае зарплата не учитывается), уход Стремвалля, на контракт Гусева оставалось порядка 100 млн рублей. Платить новичку нужно не десять месяцев, а всего шесть с половиной, так что сумма контракта значительно меньше сотни.

При этом армейский клуб ждет еще одного новичка — канадского защитника Бреннана Менелла, который не смог закрепиться все в том же «Торонто». Для его подписания СКА пришлось искать место под потолком — в ЦСКА в обмен на права на Валентина Зыкова отправится форвард Владислав Каменев. Петербуржцы же после подписания Менелла и Гусева становятся фаворитами — вряд ли кто-то из конкурентов сумеет так усилиться по ходу сезона.