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Сегодня, 22:05

Юниоры затащили «Локомотив» в Уфе. Их уже ждут в НХЛ?

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Игровой эпизод в матче между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».
Фото ХК «Салават Юлаев»
Даниил Бут и Дмитрий Симашев забили все три гола ярославцев.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Коледов — 2 (Пустозеров, Кузьмин), 22:26 — 1:0. Бут — 4 (Чехович, Андронов), 23:10 — 1:1. Симашев — 1 (Андронов, Шалунов), 44:04 — 1:2. Бут — 5 (Андронов), 49:34 — 1:3.
Вратари: Самонов (56:54) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (12+6+10) — 36 (9+16+11).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
Уфа. «Уфа-Арена». 8211 зрителей.

Ярославцы одержали волевую победу в Уфе благодаря трем голам своих 18-летних воспитанников — Даниила Бута и Дмитрия Симашева. Команда на хорошей ноте завершила выездную серию, начинавшуюся с визита на Дальний Восток. «Локомотив» выиграл в трех матчах из четырех и убедил, что выбирается из кризиса.

Против отдыхавшего почти пять дней «Салавата Юлаева» гости выглядели бодрее, чем можно было ожидать, учитывая их «самолетные ноги». Уфимцы здорово выглядели только в первом периоде, когда владели инициативой. Один только нападающий Алексей Пустозеров упустил три выгодных момента, чтобы открыть счет. Надо отдать должное вратарю Даниилу Исаеву, который непринужденно вытаскивал самые сложные шайбы.

Смотреть хоккей в исполнении «Локомотива», как правило, удовольствие, которого друзьям никогда не пожелаешь. Схематичная игра, основанная на плотности в средней зоне и большом количестве единоборств, — зрелище на редкого любителя. Но пока она еще доказывает свою эффективность. Даниилу Буту и Дмитрию Симашеву, которым всего по 18 лет, приходится проще — в таком возрасте еще крепкое здоровье и яркие эмоции помогают быстрее восстанавливаться. Защитнику, забросившему свою первую шайбу в КХЛ, повезло из-за рикошета от клюшки уфимцы Михаила Науменкова. Вратарю «Салавата» Александру Самонову этот бросок помогло бы отбить только божественное вмешательство.

Буту давно выписали большие авансы. «Аризона» выбрала его, как и Симашева, в первом раунде на последнем драфте НХЛ. До лучшей лиги мира обоим еще расти и расти. Но форвард только сейчас потихоньку начинает раскрывать свой талант на взрослом уровне. Кое-что он уже умеет делать очень здорово. После дубля в Уфе всем должно быть ясно, что давать ему время и пространство для броска — преступная халатность. При третьем голе удивили действия опытного защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина. Бут на скорости объехал ветерана в средней зоне, словно столб, и отлично бросил в дальний угол.

Хоккей
КХЛ
ФК Локомотив (Москва)
ХК Салават Юлаев
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