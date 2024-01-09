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ЦСКА возвращается наверх после тяжелого спада. Чемпион разнес «Торпедо» Ларионова

ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
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Радость хоккеистов ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Армейцы забросили семь шайб в ворота нижегородцев, у Плотникова — хет-трик.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:2 (4:0, 2:0, 1:2)
Голы: Светлаков — 6 (бол., Мамин, Каменев), 5:31 — 1:0. Окулов — 10 (Григоренко), 9:11 — 2:0. Долженков — 4 (Мамин, Карнаухов), 10:21 — 3:0. Плотников — 10 (Слепышев, Светлаков), 19:07 — 4:0. Плотников — 11 (Слепышев, Светлаков), 26:10 — 5:0. Плотников — 12 (Светлаков, Слепышев), 35:11 — 6:0. Фирстов — 15 (Артамонов, Бауи), 51:16 — 6:1. Абрамов — 10 (бол., Нестеров, Мамин), 54:43 — 7:1. Фирстов — 16 (Летунов, Кирсанов), 59:59 — 7:2.
Нереализованный буллит: Светлаков (ЦСКА), 43:08 (Вратарь).
Вратари: Федотов — Кульбаков (Гуска, 10:21).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 34 (10+16+8) — 15 (1+7+7).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
9 января. Москва. «ЦСКА Арена».

Начало 2024 года выдалось непростым для «Торпедо». В матче с «Куньлунем» серьезную травму получил один из важнейших игроков команды — нападающий Василий Атанасов. Игру с представителями Китая нижегородцы с трудом перевели в овертайм и довели до победы, а вот в матче с минским «Динамо» (2:5) шансов не было. Визит в Москву к действующему обладателю Кубка Гагарина вообще обернулся для нижегородцев катастрофой.

Армейцы мощно начали матч и заработали большинство, которое быстро реализовал Андрей Светлаков.

А вскоре настоящий подарок сопернику сделал опытнейший защитник гостей Михаил Орлов. В простейшей ситуации он упустил шайбу, чем тут же воспользовался Михаил Григоренко, быстро отпасовавший под бросок Константину Окулову.

После третьей шайбы ЦСКА Иван Кульбаков уступил место в ворота «Торпедо» Адаму Хуске, но это не спасло гостей. Второй период смело можно назвать именем Сергея Плотникова. Опытнейший форвард проводит не самый результативный сезон, но сегодня разошелся не на шутку. Свой первый гол он забил еще в конце стартовой двадцатиминутки, а во втором периоде отличился еще дважды и увидел кепки на льду «ЦСКА Арены».

Преимущество армейцев было подавляющим — фирменные кружевные атаки «Торпедо» в этом матче совсем не проходили. Третий период команды откровенно доигрывали, обменявшись голами. Кажется, у «Торпедо» начинаются серьезные проблемы, и заявка тренера вратарей команды Николая Хабибулина в качестве игрока уже не кажется такой смешной. Может, он выручит?

Нижегородцы рискуют опуститься на шестое место в Западной конференции, а то и ниже, что грозит им встречей в первом раунде плей-офф с одним из фаворитов. Впрочем, и в прошлом сезоне в серии с московским «Динамо» команда Игоря Ларионова была андердогом, но в итоге прошла дальше.

Сергей Плотников
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Ларионов (хоккей)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 48 15 33 36
11 Сочи 50 14 36 34
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