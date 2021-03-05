Вмешательство Запада. Российский форвард «Рейнджерс» пообещал оплатить ужин родной «Северстали», и та сенсационно обыграла «Динамо»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Северсталь» неожиданно перевернула все с ног на голову в серии с «Динамо». Это же команды совершенно разного класса, разного уровня, но об этом мы, журналисты, можем спокойно рассуждать. А вот хоккеисты столичного клуба не имеют права так думать, но даже их главный тренер Владимир Крикунов признался, что еще на раскатке увидел некое пренебрежение со стороны команды к работе. Почему-то его игроки поверили, что они сильней, мощней, и надо уже готовиться ко второму раунду.

Кстати, знаю несколько историй у Игоря Никитина и Олега Знарка (динамовского времени), когда хоккеистов, плохо трудившихся на раскатке, снимали с игры, а в ЦСКА это могло произойти и на «сухой» разминке. Крикунову бы такой метод применить. Самое странное во вчерашнем матче — команда Андрея Разина играла лучше. В большинстве у динамовцев было преимущество, тут уж никуда не денешься, но в равных составах «Северсталь» смотрелась мощней, быстрей и умней.

Возможно, все дело в западном вмешательстве. Хоккеисты череповецкой команды рассказывают, что утром им пришло сообщение из Нью-Йорка, в котором один известный земляк пообещал в случае победы оплатить командный ужин. Это очень мощная мотивация, но вряд ли решающая. Хотя, кто теперь знает. Гнев Крикунова на пресс-конференции понять можно. Самое страшное, что такие поражения выбивают всех из колеи. Уже нет никаких сомнений, что «Северсталь» дома сыграет не хуже, но может ли их соперник выглядеть идеально? Тем не менее, динамовцы — фавориты серии. Но если игра в четверг не послужит им уроком, то тогда они зря вышли в плей-офф.

День

Четверг получился для плей-офф очень насыщенным. «Металлург» потерял не только Егора Яковлева, но и преимущество в серии. Причем, было видно, что основная причина — как раз в результате первого матча. Слишком все легко получилось, отыграли две шайбы и победили с преимуществом в три. Теперь понятно, почему в Америке очень внимательно оценивают, как хоккеисты выступают в плей-офф. У нас мало кто умеет сохранять предельную концентрацию на протяжении всего второго этапа. Те, кто может, уже уехали. А легионеры с нужными паспортами из Казахстана воспитаны иначе. В итоге «Металлург» уже не был так настойчив в атаке, а Юрию Михайлису только это и надо. Когда на его защитников нет предельной нагрузки, всегда появляется шанс.

В серии СКА — «Динамо» (Минск) ничего не поменялось, но игра питерцев в защите должна порадовать будущих соперников клуба. Ошибки допускаются в простых ситуациях, а теперь, видимо, придется убирать одного полевого легионера, так Александра Самонова потряхивает.

И удивительное зрелище вчера было в Балашихе. Если бы не тренеры по видео, сумевшие дважды разглядеть офсайд, то «Авангард» бы проиграл. Я не согласен с недовольством гостей, мол, судьи миллиметры высчитывают. Вне игры — это вне игры, неважно, на какое расстояние заехал игрок. И пусть «Авангард» повел в серии 2:0, я увидел команду из Екатеринбурга начала сезона, когда внезапно стало многое получаться. Во-первых, соперник позволил, во-вторых, самим надоело проигрывать, но, мне кажется, что основная проблема именно в действиях «Авангарда». Да еще теперь ему надо принимать решение по вратарю. Игорь Бобков выиграл, но нервничал. Ставить Шимона Грубеца, демонстративно показывая, что Игорем недовольны? Оставлять Бобкова, забыв про его ляпы? Не хотел бы я принимать решение.

Отчет

Накануне генеральный менеджер и главный тренер «Сибири» поговорили с журналистами и проанализировали сезон. И теперь за будущие спортивные результаты клуба волнуешься еще больше. Сложилось впечатление, что виноваты все кругом, а в клубе работали нормально. Конечно, удобно все свалить на коронавирус. Мне это напоминает наши оправдания биатлонистов после гонок. Мол, сегодня видели, какая погода была, стрелять было невозможно. Понятно, но как же до финиша дошли другие? Все в лиге переболели, у всех была тяжелая ситуация, а у меня есть данные, что и в клубах, которые вышли в плей-офф, до сих пор есть те, кто только подцепил заразу. Не одна «Сибирь» была поражена пандемией. Но нас заставляют думать, что именно для новосибирцев это стало основной проблемой.

Удивил и Николай Заварухин. Он признался, что надо было больше доверять молодым, чаще ставить их в состав. Так ставил бы, кто запрещал? И так по каждому тезису. Заварухин говорит, что сказался уход Логинова и Пелтолы, но обоих ведь не захотели оставлять. Кому претензия-то? Не очень нравится то, что тренер радуется тому, как играла команда в конце, когда официально потеряла шансы на плей-офф. Это был тот отрезок, когда уже надо было проверять хоккеистов, а не гнаться за бессмысленными очками. Никаких решений по менеджменту пока не принято, решения будут приниматься в конце апреля, но настроение, словно все уже слишком устали, воспринимают работу, как тяжелую ношу. Не почувствовал я желания все исправить, искра исчезла.