«Барыс» сравнял счет с «Магниткой», «Авангард» и СКА не без труда повели в сериях 2-0

Третий игровой день в Кубке Гагарина принес то, о чем с робкой надеждой мечтали еще неделю назад, — сенсации и поднявшую голову интригу. Пока можно утверждать, что плей-офф однозначно спасен от скуки. В двух парах по итогам стартовых матчей счет стал равным. А еще нелегкую жизнь в Балашихе хозяевам уготовил «Автомобилист». Спасли «Авангард» и заслужили премию видеотренеры команды. Дважды с их подачи Боб Хартли брал «челлендж», и оба раза взятие ворот Игоря Бобкова было отменено арбитрами из-за минимального положения игры. СКА с трудом унес ноги дома от скромного минского «Динамо». Дожал «Барыс» в овертайме «Магнитку», придя в чувство после унизительного поражения с семью пропущенными шайбами. Уже неплохо.

Круче всех выстрелила «Северсталь». Даже сейчас, когда исход серий первого раунда остается совершенно непонятным, я бы отдал звание лучшего тренера сезона Андрею Разину. Это не только свежее впечатление от того, что его «Северсталь» показала в двух гостевых матчах на арене в Петровском парке. С самого начала регулярного чемпиона он, обладая очень скромными кадровыми ресурсами (платежная ведомость череповецкой команды заметно меньше, чем у любого другого участника плей-офф, и почти в три раза уступает «Динамо»), выжимал максимум из своей молодой команды и уверенно зашел вместе с ней в кубковую зону. В среду, когда в серии был свободный день, Разин спокойно пришел в телевизионный эфир «Матч ТВ». Для России случай почти уникальный.

Появившийся из ниоткуда 18-летний череповчанин Никита Гуслистов 21-го января за 11 минут сделал хет-трик в матче с «Автомобилистом». Моложе него из россиян в КХЛ с таким достижением никого не было. Через неделю он вывел «Северсталь» в роли капитана — самого юного в истории лиги — на матч в Санкт-Петербурге. Во второй кубковой игре с «Динамо» юный талант открыл счет своим голам в плей-офф.

18-летний Никита Гуслистов забрасывает свою первую шайбу в Кубке Гагарина! pic.twitter.com/1e5IxvNTJL — КХЛ (@khl) March 4, 2021

«Северсталь» очень грамотно использовала свои немногочисленные козыри — большой объем катания, невероятную самоотдачу и четкое следование тренерскому плану. Гости охотно шли в единоборства, залезая под кожу лидерам «Динамо», и старались при любой возможности перекрывать обзор вратарю Александру Еременко.

О том, насколько уроженца Череповца и воспитанника «Северстали» Вадима Шипачева достали, как надоедливые комары, молодые игроки гостей, можно судить по его реакции после ответного гола. Акцентированные движения руками на грани в исполнении динамовского капитана, который повернулся в сторону скамейки соперника, сложно было толковать другим образом.

Любой молодой команде свойственны перепады и неустойчивая психология. Но Разин и в данном отношении успел провести впечатляющую работу. Ошибались под давлением не малоопытные в основной своей массе игроки «Северстали», а куда более умудренные годами динамовцы. Бело-голубые теряли соперника в своей зоне и допускали грубейшие потери шайбы. Выйти из такой ситуации без ущерба для себя нереально. Еременко, которого бросили под пули, выручать в каждой игре оказался не в состоянии. Теперь перед главным тренером «Динамо» Владимиром Крикуновым, помимо остальных проблем, встает вратарская дилемма — проехать плей-офф только на 40-летнем ветеране невозможно. Ни Иван Бочаров, ни Эмиль Гарипов, если судить по финальной части регулярного чемпионата, большой уверенности не внушали.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Вторые матчи

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Панюков — 2 (бол., Дитц, Старченко), 11:45 — 0:1. Нестрашил — 1 (бол., С. Мозякин), 28:10 — 1:1. Дитц — 2 (Фрэттин), 60:29 — 1:2.

Вратари: Олкинуора (60:29) — Ортио (60:29).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (8+7+7+0) — 23 (9+6+7+1).

Судьи: Васильев, Одиньш.

4 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 3011 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 6:4 (4:2, 0:0, 2:2)

Голы: Кемппайнен — 2 (Кетов, Ткачев), 1:04 — 1:0. Кетов — 1 (Ткачев, Кемппайнен), 10:25 — 2:0. Морозов — 1, 14:59 — 3:0. Принс — 1 (Паре), 15:38 — 3:1. Козун — 1 (бол., Менелл), 17:02 — 3:2. Кетов — 2 (Ткачев, Кирсанов), 18:22 — 4:2. Усов — 1 (мен.), 45:45 — 4:3. Менелл — 1 (бол., Принс), 52:08 — 4:4. Бурдасов — 1 (бол., Кемппайнен, Ткачев), 53:47 — 5:4. Подколзин — 2 (п.в., Кетов, Кемппайнен), 58:26 — 6:4.

Вратари: Самонов — Фурх (57:48 — 58:26, 59:06).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (14+9+11) — 31 (11+9+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

4 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 8775 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Гуслистов — 1 (Макеев), 15:23 — 0:1. Шипачев — 1 (бол., Кагарлицкий, Сергеев), 24:14 — 1:1. Петунин — 1 (Лалонд), 30:41 — 1:2. Лалонд — 1 (К. Капустин, Гуслистов), 35:53 — 1:3. Кагарлицкий — 1 (бол., Яшкин), 39:50 — 2:3. Няттинен — 1 (Лишка), 43:18 — 2:4. Кодола — 1, 53:09 — 2:5.

Вратари: Еременко (Бочаров, 53:09) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (9+10+14) — 24 (8+10+6).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

4 марта. Москва. «ВТБ Арена». 4180 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Голы: Литовченко — 1 (Хольцер, Арзамасцев), 8:13 — 0:1. Дедунов — 1 (Шарипзянов), 8:24 — 1:1. Семенов — 2 (бол., Чудинов, Хохлачев), 14:17 — 2:1. Куликов — 1 (Хрипунов, Трямкин), 28:18 — 2:2. Белоусов — 1 (бол., Щемеров, Макеев), 31:56 — 2:3. Толчинский — 2 (бол., Найт), 43:55 — 3:3. Ковальчук — 1 (Зернов, Толчинский), 45:45 — 4:3.

Вратари: Бобков — Коварж (57:59).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (13+7+6) — 26 (8+11+7).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

4 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1956 зрителей.

Счет в серии: 2-0.