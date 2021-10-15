Яркий центр оказался не нужен в НХЛ, а теперь и СКА. Сможет ли он проявить себя в ЦСКА, где наметился глубокий кризис?

Обзор дня Алексея Шевченко

Замена

Решение о том, что Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной заменит Олег Браташ, совершенно непонятное, нелогичное и, видимо, принято не по спортивному принципу. Летом на турнире в Сочи, куда Ларионов привез кандидатов на поездку в Канаду (там только вратарь Дмитрий Николаев не подходил по критериям), ничто не предвещало проблем. Ларионов рассказывал об игроках, на которых он рассчитывает при подготовке к чемпионату мира, критиковал тех, кто не захотел поехать в сборную, и сожалел о травме некоторых парней. Он очень переживал по поводу подготовки к турниру, просил канадцев, чтобы традиционная суперсерия между нашей сборной и североамериканскими лигами состоялась, предлагал варианты. То есть работал по полной программе, так себя не ведут те, кто собирается уходить. И вдруг Ларионова отстраняют, да еще и за два месяца до турнира. Причем переводят на команду, которая создана непонятно для чего, вероятно, чтобы хоккеисты не уходили в отпуск и много тренировались. Человек, не живший в России, никогда не поймет, почему у нас есть олимпийская сборная, игроки которой ни при каких вариантах не едут на Олимпиаду.

Смущает и то, что на его место пришел не какой-нибудь однозначный кандидат. Помните, когда Брагина менял Ларионов, то споры были, но хотя бы мотивы были понятны. Олег Браташ — представитель советской школы хоккея, который совершенно не понимает современных тенденций, хотя за его плечами большой опыт работы. Но я разговаривал с хоккеистами, когда он работал в олимпийской команде на коротких соревнованиях. Впечатления разные, но ничего такого, чтобы показывало его готовность к молодежному чемпионату мира. Он отличный помощник и советчик, но средний главный тренер. Но самое главное, что общественность, болельщиков даже не утруждают объяснениями. Не пресс-релизами со странными словами Владислава Третьяка, а нормальной аргументацией, которая бы объясняла замену. Пусть мы с ним были бы не согласны, но хотя бы поняли, что делают в федерации.

Переход

Была надежда, что нападающий Владислав Каменев останется в «Сибири», для него и клуба это было бы идеальным вариантом. Форвард бы вернул уверенность в себе, а клуб с «Востока» получал сильнейшего центра. Но все-таки оказалось, что Каменев — часть сделки, при которой ему нужно переезжать в ЦСКА. Он уже заключил контракт для конца сезона со столичным клубом. Но про перспективы в Москве нужно говорить осторожно. Каменев не случайно уехал из НХЛ. Он был в полном порядке в АХЛ, лидером «Милуоки», человеком, которому позволяли на льду все, а он в ответ приносил результат. В клубах другой лиги к Владиславу уже предъявляли иные требования, ни в «Нэшвилле», ни в «Колорадо» хоккеист не получал свободы на площадке и превращался в чеккера, что, конечно, совершенно не соответствовало тому, что он умел.

В СКА ничего не изменилось, только вместо фарм-клуба Владислав перемещался на трибуну. Когда Каменеву позволяли творить, он становился одним из самых опасных центральных нападающих страны. При этом мастерства хватало настолько, что его звали в сборную. Но беда в том, что свободный стиль в питерском клубе сейчас запрещен. Точнее, не приветствуется, никому нельзя просто «рисовать» на площадке, всем нужно работать. Отчасти с этим и связаны проблемы Владимира Ткачева, непонятно, как теперь будут мириться с Никитой Гусевым. Каменев, получая лишние обязанности, терял в эффективности. Дадут ли ему свободу в ЦСКА? Да еще бы понять, в какой хоккей играет его новая команда. Вы видите, что в запас попал Константин Окулов, а он спортсмен похожего стиля. Надо было Владиславу оставаться в «Сибири», но, видимо, сделка этого не предусматривала.

Реформа

На ближайшем Матче звезд КХЛ попробует новый формат. Команды будут сформированы не по дивизионам, а по национальности. Игры между собой проведут российские ребята, североамериканцы, представители Скандинавии (туда войдут и финны), а также сборная остального мира (Казахстан, Чехия, Китай). Подобное разделение вполне понятно и логично сразу по нескольким причинам. Во-первых, исключено, что от России на шоу попадут какие-то лишние ребята, которых ни в коем случае нельзя называть звездами.

Вы помните, чем иногда все заканчивалось? В разные годы в команду ездили Никита Михайлов, Павел Варфоломеев, да много кто еще, иногда перечитываешь составы, и оторопь берет. Уж семь — девять популярных российских игроков мы наберем. Во-вторых, зрителей всегда привлекает больше соперничество с иностранцами. И пусть это будет в рамках праздника, где никто друг друга ломать не будет, все равно начнут болеть за своих. В-третьих, хорошая возможность провести инвентаризацию легионеров. Посмотреть, кто это у нас. В-четвертых, надо же что-то делать с этим праздником. Правда, я что-то сомневаюсь в необходимости проведения шоу в январе. Не сняты пандемийные ограничения, а это не позволит участникам контактировать со зрителями. Но это самое важное на Матче звезд, а не какие-то конкурсы или игра. Последнее вообще лучше отменить, а провести еще больше конкурсов. Сам хоккей не может никого заинтересовать, даже если будет огромный призовой фонд.