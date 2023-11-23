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«Все его ругают, а он уже как Малкин». Самый дорогой форвард «Магнитки» набрал 6 очков в одном матче

Самый дорогой форвард «Магнитки» набрал 6 очков в одном матче
Михаил Зислис
Обозреватель
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Никита Михайлис.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис установил рекорд сезона в игре против «Трактора».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
Голы: Пресс — 4 (Маклюков, Михайлис), 1:18 — 1:0. Юров — 9 (Петунин, Михайлис), 10:20 — 2:0. Петунин — 7 (Михайлис, Зернов), 23:23 — 3:0. Михайлис — 9 (бол., Пресс, Джонсон), 33:34 — 4:0. Петунин — 8 (Юров, Михайлис), 44:22 — 5:0. Бауи — 2 (Калинин, Дер-Аргучинцев), 54:52 — 5:1. Кравцов — 8 (Телегин, Шабанов), 56:13 — 5:2. Бауи — 3 (бол., Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 58:19 — 5:3. Петунин — 9 (п.в., Юров, Михайлис), 59:45 — 6:3.
Вратари: Набоков — Подскребалин (Фукале, 23:23, Подскребалин, 54:52, Фукале, 56:13, 58:14 — 58:19, 58:34 — 59:45).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (10+10+10) — 35 (7+15+13).
Судьи: Гофман, Шувалов.
Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Половину регулярного чемпионата один из самых дорогих игроков лиги Никита Михайлис, подписавший в межсезонье годичный контракт с «Металлургом» с зарплатой в 80 миллионов рублей и хорошими бонусами, подвергался жесткой критике. Причем совершенно обоснованной. В составе одной из лучших команд турнира он совсем не блистал, набрав всего 15 очков в 34 играх, и выходил на первый план крайне редко. Доставалось и ему, и менеджменту.

Однако в четверг Михайлис наконец сделал то, что от него ждали, и выдал спектакль вместе со своими партнерами по тройке Данилой Юровым и Александром Петуниным. Казахстанский нападающий установил рекорд сезона, набрав в матче с «Трактором» (6:3) сразу 6 (1+5) очков и заслужив от главного тренера команды Андрея Разина сравнения с Евгением Малкиным — самым великим воспитанником магнитогорского хоккея в истории. «Все ругают-ругают Михайлиса, а он как Малкин уже», — с улыбкой отметил специалист, отвечая на реплику одного из журналистов.

«Металлург» в нынешнем чемпионате уже трижды уступил челябинцам (1:2, 2:4, 1:5), поэтому банальная мысль о том, что на глазах своей публики надо исправиться, была уместной. Хозяева сразу обозначили желание продлить свою текущую победную серию до девяти матчей и забили уже на второй минуте. Игроки «Трактора» выглядели потерянными, чего за ними давно не водилось.

Нельзя сказать, что Михайлис в одиночку тащил на своих плечах тройку и команду в целом. Но почти каждое появление его звена приводило к хаосу в челябинской обороне, не справлявшейся со скоростью движения и мысли в исполнении быстрых магнитогорцев. После 3:0 в воротах гостей Никиту Подскребалина заменил Зак Фукале. Лучше не стало. Под сводами арены в начале третьего периода при счете 5:0 зазвучал старинный мотив с ямайской тематикой.

«Трактор» в этот вечер так и не смог найти баланс в своей игре. Проблему не спишешь только на отсутствие двух ведущих защитников — Виктора Антипина и Артема Блажиевского. Возможно, после нескольких эмоциональных матчей команда чуть просела. При этом потенциал челябинцев по-прежнему велик, и характер у них тоже есть. Гости создали большое количество моментов, не бросили играть и, забив трижды, едва не устроили огненную концовку. Но большего им сделать не удалось. Петунин забросил в пустые ворота и оформил хет-трик.

Никита Михайлис
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 35 23 12 50
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 35 19 16 45
4 Сал. Юлаев 34 20 14 41
5 Ак Барс 34 19 15 40
6 Трактор 34 18 16 40
7 Автомобилист 35 18 17 40
8 Сибирь 34 15 19 35
9 Нефтехимик 34 14 20 34
10 Амур 33 13 20 32
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Барыс – Нефтехимик
 4 : 3 ОТ
23.11 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 3 : 1
23.11 17:00
Металлург Мг – Трактор
 6 : 3
23.11 19:00
Локомотив – Лада
 2 : 1 ОТ
23.11 19:30
СКА – Спартак
 3 : 2
23.11 19:30
Динамо М – Торпедо
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Куньлунь РС – Ак Барс
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