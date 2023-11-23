Самый нелепый гол сезона КХЛ. Все бросили играть и праздновали, а игра продолжалась

Вратарь минчан Дилан Фергюсон выключился из момента, а форвард екатеринбуржцев Алексей Бывальцев оказался самым прозорливым.

«Автомобилист» — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Бориков — 3 (Керран, Пышкайло), 16:37 — 0:1. Меркли — 10 (Горбунов, Керран), 19:43 — 0:2. Горбунов — 9 (Кузнецов), 30:18 — 0:3. Бывальцев — 6 (Мэйсек), 35:09 — 1:3. Сотишвили — 2 (Стась), 47:23 — 1:4.

Вратари: Аликин — Фергюсон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (8+17+12) — 22 (7+7+8).

Судьи: Беляев, Соин.

22 ноября. Екатеринбург. Уралец. 4284 зрителя.

Сомневаюсь, что Дилан Фергюсон из минского «Динамо» знаком с фейлом Андрея Гаврилова. Экс-вратарь «Салавата Юлаева» запомнился благодаря курьезному моменту в сезоне-2016/17, который классик назвал бы «Подожди, я попью». В матче с московским «Динамо» голкипер проявил максимальное умиротворение, когда соперник убежал в контратаку. Гаврилов спокойно попивал водичку и не заметил, как бело-голубые сообразили выход «три в одного». Максим Карпов и Алексей Сопин, правда, подарком вратаря не воспользовались — такая развязка сделала момент еще комичнее.

Классику невозможно превзойти. Ее можно только повторить. Конспектами Гаврилова воспользовался канадский голкипер минчан в матче с «Автомобилистом». Фергюсон, не заметив, что шайба не пересекла линию ворот, рано задумался о пополнении водного баланса в организме и зачистке вратарской площади. Голкипер, как и большинство полевых игроков, выключился из момента, чем ловко воспользовался Алексей Бывальцев. Оказалось, шайба застряла под Диланом и только после добивания настырного форварда уральцев попала в ворота.

Разберем концовку эпизода. Шайба после броска Брукса Мэйсека отскочила от конька Дмитрия Коробова и оказалась в щитках Фергюсона. Арбитр не дал свисток и не остановил игру. Празднующие (преждевременно, хочу заметить) гол хоккеисты «Автомобилиста» смутили голкипера. Дилан поднялся с колен и позволил Бывальцеву добить шайбу. Такое увидишь далеко не в каждом матче. Фергюсону будет о чем рассказать, когда вратарь вернется домой, — эпизод однозначно войдет в подборку главных курьезов в карьере канадца.

Странный гол остался единственным для «Автомобилиста» в матче. Фергюсон, несмотря на забавный эпизод, надежно отыграл в третьем периоде, отразил 12 бросков и больше не пропустил. Канадец помог минчанам прервать серию поражений, которая затянулась до четырех матчей. Дмитрий Квартальнов после вылета из Екатеринбурга может вздохнуть с облегчением. Положение динамовцев по-прежнему трудное, но позитива после победы над «Автомобилистом» добавилось.

Уральцы проиграли второй матч подряд, снова пропустив четыре шайбы. И дело даже не в результатах, а в качестве хоккея. Команда с таким подбором исполнителей играет блекло и не использует свой потенциал, хотя по мастерству и таланту «Авто» — один из лучших на «Востоке».