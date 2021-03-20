«Магнитка» в этом сезоне не выиграла ни одного овертайма. «Авангард» лихо воспользовался этим

Омичи сравняли счет в серии и переезжают в Магнитогорск.

Кубок Гагарина-2021. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шарипзянов — 1 (Стась, Потапов), 32:44 — 1:0. Карпов — 1 (С. Мозякин), 33:07 — 1:1. Толчинский — 4 (бол., Буше, Каски), 74:15 — 2:1.

Вратари: Грубец — Кошечкин.

Штраф: 33 — 8.

Броски: 44 (6+13+14+11) — 39 (14+8+8+9).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

20 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 2356 зрителей.

Счет в серии 1-1.

«Авангард» решил поменять вратаря

В первом матче серии «Металлург» приятно удивил агрессивным началом, гибким планом на игру, реализацией моментов и уверенностью Василия Кошечкина. «Авангард» получил больше времени на восстановление, все лидеры омичей были в строю, но магнитогорцы уверенно разобрались с соперником. Зацепиться «ястребы» могли за большинство, но ключевой розыгрыш «пять на три» во втором периоде команда Боба Хартли не использовала.

Канадский специалист после матча отметил, что такой хоккей — совершенно нетипичен для «Авангарда». Непозволительно много индивидуальных ошибок и потерь, лишние передачи, когда шайба приходит, казалось бы, на пустые ворота. Не выручил и Игорь Бобков — уральцы отлично изучили вратаря соперника перед серией. Предложенный хоккей Ильей Воробьевым поставил «ястребов» в тупик и потребовал от штаба омичей корректив перед вторым матчем.

Прежде всего, напрашивалась вратарская рокировка. Впервые в плей-офф появился Шимон Грубец, который выходил последний раз в регулярке аж 18 февраля, а до этого — 17 января. Как следствие пришлось оставить вне заявки кого-то из легионеров. Отказались от Иржи Секача, зато Александр Хохлачев получил полноценное место в третьем звене с Егором Чинаховым и Кириллом Семеновым.

Темп, предложенный «Авангардом», был чуть выше, чем в матче номер один. Впрочем, «Магнитка» оказалась готова к энергозатратному хоккею. В первом периоде команды обменивались атаками с ходу, некоторые из которых перерастали в не менее опасные позиционки. Гости чаще владели шайбой, создали больше моментов, но не хватало заслона перед воротами. Поэтому более чем двукратное преимущество по броскам (14:6) никакого профита «сталеварам» не принесло — прямыми бросками Грубеца не удивишь.

Отмененный гол

Во втором периоде добавилось работы у Кошечкина. Чего только стоит эпизод, когда Семенов трижды в течение нескольких секунд угрожал воротам из убойных позиций. Активность омичей привела к первому удалению гостей, но большинство не сработало. Зато уже в равных составах Дамир Шарипзянов вывел «Авангард» вперед.

Через 23 секунды «Магнитка» ответила голом Максима Карпова, которому стоит снять шляпу перед Сергеем Мозякиным за искусный пас. «Металлург» имел все шансы, чтобы забивать и вторую, и третью. У «Авангарда» самоустранился Кирилл Готовец, которого за подсечку на Чибисове отправили отдыхать до конца игры. Но гости не воспользовались таким подарком и потратили впустую пятиминутное большинство.

А «ястребы» были близки, чтобы уже на старте третьего периода наказать Чибисова за глупый фол в средней зоне. Омичи скорректировали розыгрыш большинства, чаще используя дальние броски защитников. Оливер Каски проверил Кошечкина от синей линии и не промахнулся. Правда, ликование хозяев прервал запрос «военной комнаты» — зоркие специалисты «сверху» разглядели секундами ранее пас рукой от финна. После длительного просмотра судьи отменили взятие ворот.

Давление «ястребов» в третьем периоде заставило «Магнитку» прижиматься к своим воротам и отбиваться от позиционных атак. Причем опасность шла как от лидеров, так и от четвертого звена со Стасем, Потаповым и Дедуновым. Кошечкина нагружали из всех позиций, на пятаке орудовал кто-то из нападающих, осложняя жизнь голкиперу, но Василий отложил развязку.