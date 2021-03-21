Обзор дня Алексея Шевченко.

Овертайм

«Авангард» сравнял счет в серии, переиграл «Металлург» в овертайме, но в оценках матча опять какие-то серьезные разногласия. Боб Хартли сияет от счастья, говорит, что все могли завершить в основное время, забывая, что его команда слишком много играла в меньшинстве и ей откровенно повезло, что уральцы были в этот день не слишком настойчивыми. Розыгрыш лишнего игрока — такой же козырь «Металлурга», как и команды из Балашихи, но они им просто не воспользовались по разным причинам. Были слишком невнимательными, уставшими.

Уверен, что мой следующий аргумент глуп, безумен и нелеп, но сложилось впечатление, что быстрая победа в серии Илье Воробьеву и не нужна. Вспомните, как команда играла с «Барысом». Так же давала возможности сопернику, но, когда пришло время, смяла его. Конечно, Воробьев не мог сказать, чтобы выигрывали в шести матчах, но было такое ощущение.

Стоит похвалить и «Авангард», отказавшийся от тактики «давайте разорвем всех в первом периоде, а потом будем доигрывать». Силы были распределены на весь матч. И все же именно «Металлург» не смог выиграть, а не «Авангард» взял важную победу. Шимон Грубец, не только заменивший Игоря Бобкова, но и вытеснивший из состава Иржи Секача, провел хороший матч, но его даже в тройку лучших не включишь — серьезных сложностей не было. Тем интересней будет следующая игра. В Балашихе до сих спорят, а был ли пас рукой в моменте, когда забивал «Авангард». У каждого свои версии, но арбитры в таких случаях говорят: «Если бы гол засчитали, а «Металлург» спросил, почему это сделано, то ответить было бы нечего». Отмену же легко проиллюстрировать пунктами правил. Так что говорить тут совершенно не о чем.

По новой системе

СКА перед вторым матчем внес изменения в тренерский штаб команды, Владимир Потапов был отправлен в МХЛ, причем в команду, которая уже завершила сезон, а его заменил Алексей Бабинцев. Очень странное изменение. Потапов работал в молодежной сборной, был в национальной команде, но вдруг стал не нужен СКА? У меня-то всегда были вопросы, как он попал в первую команду, но во всем виновата пандемия. Если бы не система «пузырей», если бы был свободный доступ к хоккеистам, многое бы было иначе.

Так совпало, что поменялся и стиль игры СКА. Команда неожиданно для всех показала очень закрытый и терпеливый хоккей. И к этому оказалось не готово именно «Динамо». Московские хоккеисты все 60 минут ждали, когда питерцы понесутся улучшать свою статистику, а те если и делали это, то без фанатизма. Но бело-голубые не сумели — и не захотели — менять тактику, да и после второго периода это делать было рискованно.

Да, не было голов, но и Иван Бочаров не пропускал. Все решило глупейшее удаление Дмитрия Яшкина. За зарплату в 95 миллионов форвард навредил своему клубу, дал шанс СКА, и питерцы им воспользовались.

Зато после этого матча никто не упрекнет арбитров в том, что они кому-то симпатизируют. Ни одной ошибки, ни одной неверной трактовки, ни одного спорного удаления, даже в жесточайшем столкновении Кетов — Шипачев разобрались идеально. Кажется, что отныне мы будем наблюдать за совершенно другим СКА. И еще большой вопрос, готово ли «Динамо» к такому повороту.

Второй раунд

В МХЛ начинается второй раунд плей-офф. Среди восьми клубов в обеих конференциях нет ни одной команды, которая бы попала туда случайно. Из нижних четверок остались лишь «Красная армия» и «Толпар», но они встречались с четвертыми клубами по итогам регулярного чемпионата, то есть разница была минимальной. В четвертьфиналах уже не просто хоккей, а просмотр парней, которые могут в самое ближайшее время заиграть в КХЛ. Во всех командах много тех, кто проводит последний сезон в молодежном хоккее.

Тут все решают мелочи. Например, уфимцы отправили «Толпар» в Нижний Новгород на автобусе, а это 15 часов потраченного времени. Конечно, у молодых ребят было полтора дня на восстановление, но очень обидно, когда у клубов такое отношение к хоккеистам. И ладно бы в Уфе копейки считали. В «Толпаре», кстати, столько талантливых нападающих, что матчи с ними все время превращаются в зрелище, даже интересно, как с ними справится более взрослая «Чайка».

Очень жесткой будет серия между динамовцами столицы и «Красной армией». В обеих командах есть хоккеисты, за которыми внимательно наблюдают скауты НХЛ, а в рейтингах специального бюро Александр Кисаков и Прохор Полтапов стремительно идут вверх. Кисакову прямо сейчас прогнозируют чуть ли не первый раунд, да и Прохор недалеко.

Непредсказуемой будет серия между «Локо» и СКА-1946. Причем для некоторых игроков питерского клуба это последний шанс в сезоне совершить подвиг — их вызвали в юниорскую сборную.

В Казани «Ирбис», играющий по лекалам «Ак Барса», встретится с «Белыми медведями», которые по стилю вообще не напоминают «Трактор». И в этой паре очень много крутых хоккеистов. Напомним, что со следующего раунда команды «Востока» начинают играть с командами «Запада». Говорят, что у восточных шансов нет.