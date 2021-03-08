Вторая молодость Ковальчука. Герой Квебека провел свой лучший матч за последние два сезона

Его «Авангард» спасся за три минуты до конца третьего периода, уступая в две шайбы.

Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. «Восток»

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:4 2ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Трямкин — 1 (Белоусов, Куликов), 6:11 — 1:0. Мэйсек — 1 (бол., Дацюк, Макеев), 18:34 — 2:0. Ковальчук — 2 (Береглазов, Шарипзянов), 30:07 — 2:1. Мэйсек — 2 (Дацюк), 34:06 — 3:1. Буше — 1 (бол., Толчинский, Каски), 56:48 — 3:2. Секач — 1 (бол., Найт, Толчинский), 57:43 — 3:3. Ковальчук — 3 (Стась, Толчинский), 88:06 — 3:4.

Вратари: Коварж — Бобков.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 36 (10+10+6+10) — 59 (13+8+17+21).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

8 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2324 зрителя.

Счет в серии: 1-3.

Дацюк и Кови тряхнули стариной

Незадолго до начала четвертого матча серии директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что уральцы после болезненного удара от игрока «Авангарда» в предыдущей игре потеряли Анатолия Голышева. Только вот в каком из эпизодов миниатюрный нападающий получил травму — загадка для всех. Один из ключевых игроков Билла Питерса действительно не вышел на лед в третьем периоде, однако свою последнюю смену во второй двадцатиминутке отработал в полную силу без видимого дискомфорта. Не было намеков на повреждение у Анатолия или на приступы грубости в отношении него со стороны омичей и в предыдущих эпизодах. Но так или иначе, в заявке на четвертый матч Голышева не оказалось.

Казалось, что потеря одного из самых креативных и опасных нападающих может серьезно ударить по хозяевам, однако в первом периоде «Авто» потерю Голышева словно и не заметил, а уральцев во втором домашнем матче потащил неожиданно проснувшийся Брукс Мэйсек.

Уже спустя шесть минут после стартового вбрасывания мини-шедевр сотворил Георгий Белоусов. Пожалуй, лучший форвард «Автомобилиста» в этом плей-офф на шикарной скорости промчался к воротам «Авангарда», увидел, как далеко выкатился из них Игорь Бобков, роскошно объехал рамку и выкатил передачу под бросок Никите Трямкину.

«Авангард» по ходу первого выглядел подавленно, а к концу первого периода заслуженно получил еще одну, пропустив на этот раз в большинстве. И вторая шайба «Авто» вряд ли бы состоялась без простой, но гениальной передачи Павла Дацюка. 42-летний Волшебник, через которого по-прежнему строится игра в большинстве уральцев, оказавшись на дальнем пятачке в касание перевел шайбу на левую штангу, и Мэйсеку осталось только попасть в створ.

Такие тонкие передачи Павла Дацюка — другой уровень хоккея. #КубокГагарина pic.twitter.com/4hfJQGRI4X — КХЛ (@khl) March 8, 2021

Омичи же сумели распечатать ворота Коваржа только на экваторе встречи усилиями Ильи Ковальчука, который здорово подставил клюшку под бросок Алексея Береглазова и напомнил, что у «Авангарда» есть свой звездный ветеран.

Впрочем, уже через несколько минут «Автомобилист» вновь повел в две благодаря все той же связке Дацюк — Мэйсек. Мог ли кто-то представить, что уральцев потащит легионер, у которого до этой игры было всего одно в восьми матчах Кубка Гагарина? Еще в прошлом сезоне канадец с немецким паспортом просто растворился в проваленной серии с «Сибирью» и отыграл свой первый плей-офф в КХЛ в режиме приведения, а прошлой весной неожиданно для всех получил новый контракт от екатеринбуржцев. Не впечатлял Мэйсек и в первых матчах против «Авангарда», но именно его дубль чуть не помог сравнять счет в противостоянии.

В третьем периоде было ощущение, что севший в оборону «Автомобилист» спокойно доведет дело до 2-2 в серии, но за несколько минут до конца третьего периода команду Питерса подвела дисциплина, и, получив два шанса на спасение в концовке, «Авангард» включил режим убийцы. Забавно, что начало камбэку гостей положил воспитанник «ястребов» Дмитрий Жукенов, зацепивший ногой Клима Костина.

Простить «Автомобилист» одна из лучших команд лиги по игре в большинстве просто не имела права. Сперва свою значимость для Омска показал вернувшийся в состав после травмы Рид Буше, который до этого не был особо заметен и только привыкал к кубковым скоростям, а за две минуты до сирены игру в овертайм перевел Иржи Секач, которого четверка «Автомобилиста» не сумела сдержать на пятачке.

И похоже, что ужасная концовка выстрелила по психологии «Автомобилиста» с двух рук, окончательно уничтожив ее. Решать исход четвертого матча «Авангард» мог уже в первом овертайме, в котором потерял Дениса Зернова, но дотерпеть до второго дополнительного периода хозяевам помогли две штанги. Ну и кто мог принести победу в таком триллере, как не Ковальчук?

Героя Квебека можно любить или ненавидеть, но только великие решают такие матчи. У кого-то остались вопросы, зачем «Авангарду» оказалась нужна уже поседевшая легенда? Только шайбы Ковальчука, как и в принципе камбэка омичей, не было бы без человека по имени Сергей Толчинский. Именно нападающий, которого Питерс несколько лет назад забраковал в «Каролине», своим ассистентским хет-триком загнал команду своего бывшего тренера в угол. Роскошное возвращение в игру с 1:3, огромные скорости, интрига и фееричное противостояние двух великих ветеранов — чем не лучший матч этого плей-офф?

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Прохоркин — 2 (бол., Хольм, Голдобин), 3:33 — 0:1. Фрэттин — 1 (бол., Вароун, Панюков), 19:59 — 1:1. Голдобин — 4 (Прохоркин, Пашнин), 24:03 — 1:2. Блэкер — 1 (Виделль), 26:58 — 2:2. Старченко — 2 (бол., Михайлис, Валк), 52:38 — 3:2. Панюков — 3 (п.в., Ортио), 59:20 — 4:2.

Вратари: Ортио — Олкинуора (58:10 — 59:20).

Штраф: 32 — 24.

Броски: 32 (11+10+11) — 33 (13+13+7).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

8 марта. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 3300 зрителей.

Счет в серии: 2-2.

«Барыс» сравнял счет

Прибили удаления и «Магнитку», которая вела дважды по ходу четвертого матча в Нур-Султане, но так и не сумела оторваться от «Барыса». Причем моментов магнитогорцы насоздавали как минимум на полтора матча, но почти все они раз за разом разбивались об Йони Ортио. Во многом именно благодаря монументальному финну команды докатили до середины третьего периода со счетом 2:2, а дальше парней Ильи Воробьева подвела дисциплина. Меньше чем за десять минут до сирены «Металлург» собственноручно подарил болельщикам из Нур-Султана как минимум еще один матч в столице Казахстана, заработав в течение 30 секунд два удаления подряд. И такому мастеру, как Роман Старченко, полторы минуты в формате «5х3» оказалось более,чем достаточно, чтобы вернуться в Магнитогорск с равным счетом в серии.