«Спартак» должен выиграть у ЦСКА хотя бы один матч серии. Иначе Знарок может больше не найти работу в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Болельщики, наблюдающие за плей-офф в КХЛ, ждали игры в Челябинске, чтобы посмотреть, как же «Салават Юлаев» будет выходить из непростой ситуации. Команда переезжала из дома при равном счете в серии, у них не все ладилось, а главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, в отличии от своего коллеги, постоянно что-то придумывал. К вечеру воскресенья все остались разочарованными. С каждой минутой, с каждой сменой преимущество «Салавата Юлаева» выглядело все более значительным, а силы «Трактора» таяли на глазах.

Тут нужно обратить внимание на один момент. Уфимцев часто критикуют за то, что у них результат делают иностранцы, а остальные являются фоном для Хартикайнена, Маниннена и Гарнлунда. И когда даже тренеры других команд указывают, что это не совсем так, то отмахиваются. Конечно, легионеры — важнейшая часть «Салавата Юлаев», но так и должно быть. Неужели клубу надо был привести такую же серость, как сделали, например, в «Нефтехимике» и «Амуре»? Да и потом, а разве в «Тракторе» не такой же расклад?

В воскресенье Ник Бэйлен завершил встречу с показателем полезности «минус 4», как и Томаш Гика. У Лукаша Седлака «минус 3», то есть была хорошая возможность показать себя российским хоккеистам. И где они? Не нашлось никого, кто бы взял на себя ответственность. Зато, когда думаешь об иностранцах Уфы, то понимаешь, что их заставляют отрабатывать каждую копейку. Но несмотря на убедительную победу со счетом — 4:0, ничего в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» не завершено. Счет-то всего 2-1 в их пользу, а башкирская команда любит создавать себе сложности на ровном месте.

Капитуляция

Перед последним перерывом на Евротур главный тренер «Спартака» Олег Знарок говорил о важности паузы, ведь у него на неё были большие планы. Он обещал подтянуть физическое состояние, улучшить игру в большинстве. Разговоров о перерыве было столько, что некоторые уже ждали, что тренер превратит свою команду в фаворита турнира. Верить в это было трудно, но раз главный тренер говорит, значит, он знает, что делает.

После третьего матча в серии с ЦСКА ясно, что две самые большие проблемы команды — физическое состояние и игра в большинстве — никуда не делись. Конечно, сложностей куда больше. Например, отсутствие внятного плана на игру со стороны тренеров, неумение что-то противопоставить такому мощному сопернику, но самое большое впечатление от третьей игры в серии то, как красно-белые встали. В какой-то момент они не просто тяжело возвращались на скамейку, но и не горели особым желанием возвращаться на лед. Про игру в неравных составах вообще молчим — 1 реализованная попытка из 14. Это статистика уровня клуба, который даже не должен играть в плей-офф.

Конечно, силы команд неравны. Но такая же ситуация и в сериях с участием «Северстали» и минского «Динамо», однако за названные клубы не испытываешь такую же неловкость. Ужасный сезон для «Спартака», но тем любопытней посмотреть на четвертую игру. Тренер же должен понимать, что она для него может стать последней в карьере КХЛ. С такой работой ему будет непросто найти варианты в лиге.

Проблема Гурьянова

В ночь на восьмое марта «Даллас» принимал «Нэшвилл», команда их Техаса проигрывала 0:3 к началу третьего периода, отыгралась в основное время, но уступила по буллитам. В очередной раз не забил один из лучших снайперов команды прошлого сезона Денис Гурьянов. Он уже 13 матчей подряд не может поразить ворота соперников, и превзошел личный антирекорд, установленный, кстати, в прошлом сезоне. Правда, были и более печальные серии. Например, как-то Гурьянов не мог забить 26 матчей. Но в чемпионате 2018/19 он не был игроком основного состава, его лишь изредка вызывали в НХЛ, где российский хоккеист не получал доверия. Часть этого рекорда пришлась на начало сезоне 2019/20, но потом Денис разбежался.

Однако, нынешний неудачный период стоит особняком. Хотя бы потому, что в октябре он заключил новый контракт с клубом, теперь у него 2,55 миллионов долларов в год, а тренер ни разу в этой серии не применял дисциплинарных мер. Никогда не снимал с матча, переводя в глубокий запас, только раз игровое время форварда было меньше 14 минут, плюс не забывайте, что Денис очень здорово начал турнир. В первых четырех встречах на его счету было 7 (3+4) очков.

Куда все делось? Наверное, будет правильно не сваливать вину на одного Дениса, ведь вся команда в феврале выглядит отвратительно. С 5 февраля одержано всего две победы в основное время. Но Гурьянов должен разделить ответственность за этот невзрачный период. Он-то как раз выделялся тем, что мог невнятный момент превратить в гол, по большому счету ему и партнеры не были особо нужны, так как нападающий поражал ворота не за счет комбинаций, а благодаря резкому и неожиданному броску. Но прицел сбился. За этот «рекордный» период Гурьянов только в двух матчах не угрожал воротам, но во всех остальных матчах пытался. Так ведь можно и до драфта отказов докатиться, правда, не думаю, что это случится в ближайшее время.

Не секрет, что в «Далласе» конфликт между тренером и игроками, который усугубляется с каждым поражением, тут уж не до Гурьянова. Но форвард должен что-то срочно предпринимать. Внутриклубные проблемы рано или поздно будут решены, а затем начнут смотреть на то, что делали хоккеисты.