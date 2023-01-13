Поражения, пустые трибуны, игроки грызутся с тренерами. Что происходит с «Магниткой»?

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Металлург» из Магнитогорска потерпел поражение в домашнем матче от «Адмирала», но больше удивил не технический результат, а качество хоккея. Команда с сильнейшей атакой, забрасывая одну шайбу, уходит в откат, пропускает, не удерживая преимущество, а потом еще и уступает в серии буллитов.

Приехав в конце декабря в Магнитогорск, я сразу попал на неофициальную аудиенцию к Илье Воробьеву. Разговаривали минут сорок на разные темы, но в какой-то момент напомнил тренеру, что они в этом сезоне хоть и находятся в верхней части турнирной таблице, но проиграли почти всем топам, да и вообще качество хоккея не слишком хорошее. Тренер согласился. Одна из версий, почему так происходит, — непростое расписание турнира.

— Наши ребята не такие огромные, мощные, как в других клубах, — объяснял тренер. — Им сложней восстанавливаться, а все это очень сказывается.

Илья Воробьев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Еще одну из версий, почему с командой что-то не так, предложили хоккеисты. Она немного отличалась от тренерской. Дескать, многие, дойдя до финала Кубка Гагарина, так и не завершили праздники, отмечая достижение. И, забыв про конкуренцию в хоккее, живут прежними заслугами. Это не пренебрежение к соперникам, а скорее излишняя уверенность в своих силах.

Есть и третья версия. Илья Воробьев ошибся с помощниками. И если у игроков с Артемом Чубаровым нет никаких проблем, то с Дмитрием Рябыкиным откровенная вражда. Отношения с бывшим главным «Авангарда» даже холодной войной назвать нельзя. Все серьезней. Рассказывают, что однажды сорвался даже Эдвард Паскуале, который прямо в раздевалке наорал на Рябыкина, используя самые плохие выражения. Александра Бурмистрова в похожей ситуации отстранили от работы в «Ак Барсе», но в Магнитогорске предпочли «не заметить» срыв.

Есть вопросы к главному тренеру. Взять даже игру с «Адмиралом», которая до степени смешения напомнила встречу против «Сибири» в декабре. Начинают нормально, забивают, а потом стараются удержать счет. Понятно, что сам Воробьев такой хоккей ненавидит, но чья проблема в том, что хоккеисты трясутся? А если они не слушают, что говорят, то стоит произвести какие-то кадровые изменения. Показать, кто все-таки главный.

Хоккеисты «Металлурга». ХК «Металлург»

Почему-то совсем не доверяют молодежи. Хорошо, допустим, Данила Юров действительно не готов физически (хотя там есть разные версии), но почему заряженный и здоровый Роман Канцеров просидел тринадцатым весь матч в четверг? Разве его энергия, его эмоции оказались бы лишними? Теперь иначе смотришь и на аренду Никиты Гребенкина. Аргументы, почему его отдали, понятны. Ему трудно было бы получать игровое время в команде, которая ставит перед собой серьезные задачи.

Задачи — это хорошо. Но кому конкретно уступает Гребенкин прямо сейчас? В «Металлурге» есть Филипп Майе и остальные ребята. Разве Никита слабее Максима Карпова, Брэндена Лайпсика, Семена Кошелева, Павла Акользина?

Считается, что «Металлург» вот-вот добавит. Но об этом говорят с ноября, на дворе уже середина января, а ничего не меняется. Давайте вспомним, что было за последние три недели? Поражения от «Сибири», два поражения от «Трактора» и «Автомобилиста», уступили «Барысу» и «Нефтехимику». Победы над «Ак Барсом» и «Локомотивом» забывать нельзя, но общую картину они не меняют.

И совсем не удивляешься, что на трибунах в Магнитогорске полно пустых мест. Зачем на матч-то идти?