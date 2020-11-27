Вратарь «Авангарда» накинулся на одноклубника. Такое не прощается

Это не первый конфликт в карьере Эмиля Гарипова. Омский клуб будет искать вариант для обмена

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов не играет с 1 ноября, когда омский клуб проиграл в овертайме «Спартаку» (1:2 ОТ). За несколько дней до этого, в матче с московским «Динамо» (2:3 ОТ), случился инцидент, который во многом повлиял на карьеру Гарипова в «Авангарде». После пропущенного гола в овертайме вратарь психанул: поехал к своей скамейке мимо партнеров, ударил со всей силы клюшкой о борт и покинул лед, не обменявшись ни словом ни с кем из одноклубников.

По нашей информации, Гарипов некоторое время бушевал и в раздевалке. Посчитав виновным в голе нападающего Иржи Секача (чех действительно не разобрался в моменте, бросив своего игрока), он даже замахнулся на него клюшкой. И хотя и вовремя остановился, а вскоре и помирился, осадок остался. Гарипов и Секач после матча с «Амуром» опровергли эту информацию, при этом Эмиль согласился с тем, что после игры с «Динамо» дал волю эмоциям.

Гарипов неплохо отыграл со «Спартаком», но решение о его уходе было принято в клубе еще до этого. «Авангард» сделал ставку на чешского вратаря Шимона Грубеца, а держать бэкапом гораздо логичнее бесконфликтного и уравновешенного Игоря Бобкова. Гарипов же хоть и извинился, помирился с командой, никто не забыл его чересчур эмоционального поведения. К тому же обменять Гарипова с контрактом 25 миллионов рублей намного проще, чем Бобкова с зарплатой в два раза больше.

В «Авангарде» по-прежнему говорят, что остальные им завидуют, видя трех высококлассных вратарей в составе. Но ведь держать такую бригаду действительно странно. Летом к Гарипову был интерес со стороны двух московских клубов, но он остался в «Авангарде». И поначалу действительно выигрывал борьбу за место основного вратаря команды. Но несколько неудачных игр выбили Эмиля из состава.

Может быть, уходящая позиция основного вратаря нервировала Гарипова, но это не первый его внутрикомандный конфликт. После прихода в «Ак Барс» главного тренера Дмитрия Квартальнова Эмиль пытался сам составить для себя план восстановления и уезжал самовольно на лечение в Германию. При этом на тренировках вратарь отказывался выполнять определенные упражнения, считая, что они могут ему навредить. Все это переросло в конфликт между Гариповым и тренерским штабом, приведший к уходу игрока из родного клуба.

Несмотря на ситуацию, Гарипов по-прежнему остается одним из лучших вратарей лиги, и будет странно, если его оставят в качестве третьего вратаря «Авангарда». Связка Грубец — Бобков справляется очень хорошо, и когда в команде есть еще один вратарь с амбициями, лучше найти ему другой клуб.