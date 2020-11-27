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Вратарь «Авангарда» накинулся на одноклубника. Такое не прощается

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 12:00
Эмиль Гарипов. Фото ХК «Авангард», hawk.ru
Эмиль Гарипов. Фото ХК «Авангард», hawk.ru
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Это не первый конфликт в карьере Эмиля Гарипова. Омский клуб будет искать вариант для обмена

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов не играет с 1 ноября, когда омский клуб проиграл в овертайме «Спартаку» (1:2 ОТ). За несколько дней до этого, в матче с московским «Динамо» (2:3 ОТ), случился инцидент, который во многом повлиял на карьеру Гарипова в «Авангарде». После пропущенного гола в овертайме вратарь психанул: поехал к своей скамейке мимо партнеров, ударил со всей силы клюшкой о борт и покинул лед, не обменявшись ни словом ни с кем из одноклубников.

По нашей информации, Гарипов некоторое время бушевал и в раздевалке. Посчитав виновным в голе нападающего Иржи Секача (чех действительно не разобрался в моменте, бросив своего игрока), он даже замахнулся на него клюшкой. И хотя и вовремя остановился, а вскоре и помирился, осадок остался. Гарипов и Секач после матча с «Амуром» опровергли эту информацию, при этом Эмиль согласился с тем, что после игры с «Динамо» дал волю эмоциям.

Гарипов неплохо отыграл со «Спартаком», но решение о его уходе было принято в клубе еще до этого. «Авангард» сделал ставку на чешского вратаря Шимона Грубеца, а держать бэкапом гораздо логичнее бесконфликтного и уравновешенного Игоря Бобкова. Гарипов же хоть и извинился, помирился с командой, никто не забыл его чересчур эмоционального поведения. К тому же обменять Гарипова с контрактом 25 миллионов рублей намного проще, чем Бобкова с зарплатой в два раза больше.

В «Авангарде» по-прежнему говорят, что остальные им завидуют, видя трех высококлассных вратарей в составе. Но ведь держать такую бригаду действительно странно. Летом к Гарипову был интерес со стороны двух московских клубов, но он остался в «Авангарде». И поначалу действительно выигрывал борьбу за место основного вратаря команды. Но несколько неудачных игр выбили Эмиля из состава.

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Может быть, уходящая позиция основного вратаря нервировала Гарипова, но это не первый его внутрикомандный конфликт. После прихода в «Ак Барс» главного тренера Дмитрия Квартальнова Эмиль пытался сам составить для себя план восстановления и уезжал самовольно на лечение в Германию. При этом на тренировках вратарь отказывался выполнять определенные упражнения, считая, что они могут ему навредить. Все это переросло в конфликт между Гариповым и тренерским штабом, приведший к уходу игрока из родного клуба.

Несмотря на ситуацию, Гарипов по-прежнему остается одним из лучших вратарей лиги, и будет странно, если его оставят в качестве третьего вратаря «Авангарда». Связка Грубец — Бобков справляется очень хорошо, и когда в команде есть еще один вратарь с амбициями, лучше найти ему другой клуб.

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