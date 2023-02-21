Чудо в концовке регулярки КХЛ! Вратарь «Сочи» отразил больше 60 бросков за один матч

Михаил Бердин усложнил «Нефтехимику» борьбу за место в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Белозеров — 14 (Кизимов), 11:20 — 1:0. Завгородний — 11 (бол., Тянулин, Гараев), 21:29 — 1:1. Мичков — 8 (Завгородний, Ващенко), 39:36 — 1:2. Галенюк — 2 (Мачулин, Петьков), 51:41 — 1:3.

Вратари: Тихомиров (58:06 — 58:34, 58:45 — 59:24, 59:27) — Бердин.

Штраф: 6 — 15.

Броски: 62 (22+18+22) — 25 (8+9+8).

Судьи: Букин, Кочетов.

20 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккеисты «Трактора» и «Амура» с замиранием следили за матчем в Нижнекамске. От результата игры между «Нефтехимиком» и «Сочи» зависели перспективы команд, ведущих борьбу за плей-офф Восточной конференции. Победа хозяев во многом приблизила бы их к выполнению задачи на сезон — попаданию в кубковую восьмерку. «Нефтехимик» казался очевидным фаворитом матча. Однако мотивированные «Волки», перед которыми открылась дорога в плей-офф, не смогли взять важные два очка и не забросили больше одной шайбы вратарю южан Михаилу Бердину, который отразил 61 бросок из 62.

Голкипер «Сочи» стал главным героем матча с «Нефтехимиком». Дело не только в количестве отраженных бросков. Единственный гол нижнекамцев Бердин привез себе сам. После того, как вратарь завладел шайбой, он выдал пас прямо на клюшку Андрею Белозерову. Форвард «Нефтехимика» воспользовался подарком судьбы и поразил ворота, в которые возвращался Михаил после маневра. Очевидно, вину за пропущенную шайбу голкипер должен разделить с защитниками. Никто из партнеров не открылся под передачу, и Бердину пришлось выбросить шайбу через центр. Однако ее перехватил игрок «Нефтехимика» и открыл счет в матче.

В остальных моментах Бердин действовал безупречно. Как бы нижнекамцы ни разыгрывали шайбу в зоне южан, вратарь находил способ, чтобы отбить броски — когда казалось, что она уже оказалась за ленточкой. Бердин против «Нефтехимика» выдал один из лучших матчей в сезоне. Если даже не лучший. 61 отраженный бросок — это почти повторение рекорда КХЛ. Опередил Михаила только экс-голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола, который отразил 62 броска в матче с «Авангардом» в сезоне-2018/19.

Подвиги Бердина могли обнулиться, если бы «Сочи» не организовал как минимум два гола в ворота «Нефтехимика». Камбэк начался с шайбы Дмитрия Завгороднего. Далее в конце второго периода Матвей Мичков выскочил один на один с Андреем Тихомировым и переиграл голкипера. А в середине третьего периода разразился голом Данила Галенюк, который в последний раз забивал в конце октября — в матче против «Трактора».

В концовке «Нефтехимик» устроил финальный штурм ворот Бердина. Классическая концовка с заменой вратаря на шестого полевого игрока закончилась победой «Сочи». Как бы хозяева ни пытались подобраться к воротам южан, Бердин и компания нивелировали все старания хозяев. Михаид совершил несколько суперсейвов, достойных хит-парадов недели или даже месяца. В итоге экс-голкипер «Виннипега» не позволил замахнуться на камбэк — и очевидно понизил шансы «Нефтехимика» на выход в плей-офф.

Клуб из Татарстана остался на восьмом месте Восточной конференции, но «Трактор», если выиграет дополнительный матч, сможет сравняться с ними в таблице. Однако по победам в основное время «Нефтехимик» опережает челябинцев. Домашнее поражение от «Сочи» осложнило жизнь команда Олега Леонтьева. Теперь все зависит от ближайших игр с уступившей накануне «Спартаку» «Магниткой» и немотивированным «Куньлунем». Положение «Нефтехимика» по-прежнему располагает к проходу в плей-офф, но для этого следует набирать очки в ближайших матчах. Иначе команда Леонтьева рискует завершить сезон в конце февраля.