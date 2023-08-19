Федотов провел первый матч после армии. Можно ли ему играть и в какой он форме?

Вратарь ЦСКА вышел на лед в предсезонной игре с минским «Динамо».

Подписание Иваном Федотовым двухлетнего контракта с ЦСКА после службы в армии привело к множеству проблем. ИИХФ признала соглашение недействительным. Федерация выдвинула санкции в отношении клуба, наложив запрет на международные трансферы и санкции на хоккеиста, дисквалифицировав голкипера до конца 2023 года.

Вчера ЦСКА подал апелляцию на это решение, а пока в клубе решили предоставить Федотову игровую практику в первом матче армейцев по ходу предсезонной подготовки. И хотя Федотов официально дисквалифицирован ИИХФ, принимать участие в контрольных играх и предсезонных турнирах он может. Столь поздний дебют ЦСКА летом удивлять не должен: после назначения Сергея Федорова на пост главного тренера армейцы традиционно начинают подготовку не раньше чем за месяц до старта сезона и не нагружают себя большим количеством матчей в межсезонье.

В первом периоде команды не были слишком активны в атаке. Пожалуй, самый опасный момент у ворот армейцев создал опытный Андрей Стась, но Федотов отразил его бросок.

Второй период армейцы начали мощнее, и вскоре свое мастерство проявил Константин Окулов. Остановить его минчане так и не смогли.

Рывок ЦСКА обернулся тремя заброшенными шайбами за полторы минуты, а третий гол забил 19-летний нападающий Иван Янченко, впервые игравший за главную команду.

Федотова по плану заменили в середине матча, но отыграть на ноль ему не удалось: розыгрыш большинства привел к голу Пышкайло. Впрочем, винить вратаря армейцев тут не в чем.

Для вратаря, который пропустил больше года, Федотов выглядел очень уверенно. Кажется, в его игре мало что изменилось. Впрочем, чуть больше информации можно будет получить на Кубке мэра Москвы. Сыграет ли Иван в регулярном чемпионате до Нового года, пока остается неясным.