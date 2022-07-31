«Динамо» уступает в контрольных матчах клубу ВХЛ. Какой будет команда без уехавших звезд

Обзор дня Алексея Шевченко.

Две победы

«Сибирь» завершила сбор в Минске. Первый этап подготовки у российских тренеров завязан прежде всего не на игре, а на закладке физического фундамента. Главный тренер Андрей Мартемьянов на матчи выставлял по три звена, чтобы хоккеисты получили дополнительную нагрузку. Несмотря на это, команда смотрелась достаточно весело. И во встрече против минчан, и в субботу против «Витязя» было видно, что ребята стараются играть в хоккей, а не просто нагружать свой организм. Те, кто выходил на лед, хотели проявить себя, а это самое главное, но пока полную картину мы не видим.

По семейным обстоятельствам домой улетел защитник Тревор Мерфи. Не было Тэйлора Бека, какие-то проблемы с документами у Дмитрия Овчинникова, а очень хотелось бы узнать, планирует ли Андрей Мартемьянов использовать молодого. И где именно. Снова 13-й форвард, или на этот раз проспект «Торонто» будет проводить на льду больше времени?

Порадовало то, как первую игру за новую команду провел вратарь Денис Костин. Не нервничал, работал довольно надежно. Удивил боевой настрой хоккеистов. И хотя Никита Коротков и Евгений Чесалин свои бои проиграли, в этом нет ничего страшного. Если сибиряки во время предсезонных игр начинают так заводиться, то точно не будут отбывать номер в регулярном чемпионате. Хорошо проявил себя Антон Назаревич, который в свое время зажигал в МХЛ, но никак не мог пробиться в КХЛ. Он забил, да и вообще летал по льду в игре с «Витязем».

Новосибирская команда после небольшого отдыха поедет играть в Нижний Новгород и Москву. Там будет больше понятно, поменялся ли Андрей Мартемьянов как тренер. Но, кажется, есть какие-то позитивные изменения в сторону более открытого хоккея.

Поражение

Московское «Динамо» хотело завершить свой сбор матчем против «Торпедо», но у нижегородцев были свои планы, так что встретились с командой ВХЛ из Новокузнецка. Смотреть игру было тяжело не только из-за четырех периодов и шести составов у каждой из команд. Команда Алексея Кудашова еле двигалась. К началу августа у бело-голубых было два полноценных сбора. Один незаконный, названный «лагерем развития», и второй в Нижнем Новгороде. Если вы следили за процессом по клубным соцсетям, то должны понимать, что все были крайне утомлены. Вот и в выставочном матче ребята поначалу бежали, но уже через несколько минут сил совсем не осталось, причем у всех без исключения.

Главный тренер «Динамо» объяснил такое количество тренировок тем, что у многих игроков нет возможности тренироваться летом на льду. Но это неправда. Во-первых, хоккеисты, которые не могут найти место для индивидуальных занятий, не должны играть в КХЛ. И почему из-за них приходится сокращать отпуск, например, Михаилу Фисенко или Андрею Миронову? Во-вторых, у тренера разное отношение к игрокам. Легионеры-то занимались индивидуально, и им доверяют изначально. Из-за состояния спортсменов, отсутствия ключевых хоккеистов вряд ли мы увидели хотя бы одно рабочее сочетание. Алексей Кудашов и его помощники экспериментировали, причем у них не было слишком большого пространства для маневра. Но появились и постоянные связки, даже во время двусторонок. Кудрявцев — Ефремов — Рашевский и Джиошвили — Каблуков — Муранов. Непонятно, как будут использовать Богдана Тринеева. Его отправляли то к Михаилу Фисенко, то к Богдану Якимову. Впрочем, надо дождаться, когда приедут иностранцы. Надеемся, что на турнире в Уфе мы уже увидим всех.

Два поражения

«Витязь» потерпел второе поражение подряд на сборах в Минске. Больше удивило, что встречи проходили по одинаковому сценарию. Команда здорово начинает, смотрится очень прилично, а к перерыву вся энергетика куда-то исчезает. Можно было бы все списать на тяжелые тренировки, но это слишком просто и не совсем правильно. Например, «Сибирь» тренировалась не меньше, да и вообще выпустила три звена. Конечно, Вячеславу Буцаеву нужно время для того, чтобы поставить игрокам свой хоккей, плюс нет легионеров, а защитник Джереми Рой прибыл в Белоруссию без формы и просто гуляет по Минску.

Но неудачи команды не связаны с тем, что игроки не могут понять задумки тренера. В стартовых отрезках встреч против «Динамо» и новосибирской команды они ведь смотрелись очень здорово. Так что же это может быть? Все-таки подбор игроков в команде, которая перебралась в Балашиху, не очень сильный. Таким ребятам нужно четко объяснять, чем заниматься на льду, и пресекать любые попытки придумать что-то свое. Видимо, в ближайшее время Буцаев и сосредоточится на этом, а то, что он сторонник жесткой дисциплины на площадке, известно всем.

Не слишком радует молодежь. Потенциально Кирилл Кондырев — игрок основного состава, но как доверять молодому, который внезапно начинает привозить? Не слишком и убедительна оборона. Отчасти это можно списать на лето, но такое ощущение, что лишь Виталий Меньшиков и Алексей Волгин понимают, что надо показывать себя с лучшей стороны даже в таких играх. Два матча «Витязя» показали, что работы у тренера будет много, видимо, больше, чем он предполагал с самого начала.