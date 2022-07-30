КХЛ снова изменила несколько хоккейных правил. Станет ли теперь игра интереснее?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Изменения

Департамент судейства КХЛ обнародовал изменения в правилах на следующий сезон. Наконец-то уничтожена самая главная несправедливость, касающаяся видеопросмотра моментов. Если вы помните, то судьи могли посмотреть повтор, когда выписывали большой и дисциплинарный штраф до конца игры. Проблема в том, что у них не было опций отмены принятого решения. Хоккеист, который сыграл чисто, не мог быть прощен полностью — пять минут ему заменяли на две. И получались казусы. Тот, кто вообще не нарушал правила, все равно садился на скамейку штрафников, пусть и на меньший срок. Лишь бы только арбитры не злоупотребляли просмотром повторов.

Еще один важный пункт касается определения положения «вне игры». Раньше было четкое правило: «шайба должна пересечь синюю линию раньше хоккеиста». Теперь же не все так однозначно. Нападающий может зайти в зону раньше, если при владении шайбой или приеме передачи он находился в зоне, но одним коньком касался синей линии. Таких случаев было не один-два за сезон, а гораздо больше. Посмотрите на портале лиги видео, наверняка вспомните несколько подобных эпизодов.

Не очень нравится изменение, при котором у судьи появится «мнение». Дело касается момента, когда хоккеист прижимает коньком шайбу к борту. Сначала арбитр должен предупредить устно, а затем, если ситуация не изменится, выпишет ему штраф. Не совсем понятно, сколько времени должно пройти, да и момент не такой, чтобы хоккеист получал уж слишком большое преимущество. Зажать шайбу ногой не так и просто, а иногда и опасно.

Еще к двум изменениям вопроса нет. Теперь при любом вбрасывании в чужой зоне атакующая команда выбирает сторону. И на вбрасывании лайнсмены прекратят высчитывать миллиметры, а скорее будут начинать игру. То что, на «точке» еще более внимательней будут относиться к задержкам и блокировкам, — нормально. И раньше должны были за этим следить.

Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru

Аренда

«Авангард» отдал в легальную аренду минскому «Динамо» нападающего Дмитрия Соколова. Для белорусов это очень приличное усиление. Все прекрасно помнят, почему у Соколова не получилось в Северной Америке. Хоккеист с прекрасным броском не слишком утруждал себя другой работой, кроме того, в «Миннесоте» всегда были претензии по весу. Однако, когда он завершил карьеру в США, то сильно изменился. Уже в прошлое межсезонье на турнире в Сочи даже не узнал Дмитрия. Он заметно похудел, причем было видно, что тщательно работал над собой.

При Бобе Хартли у Соколова не было шансов. Тренер сразу отчего-то невзлюбил хоккеиста. Но Соколов не расстроился, а провел отличный сезон в ВХЛ. Он стал третьим снайпером в лиге, забросив 27 шайб в составе омского клуба. А «Крылья» потеряли шансы на выход в плей-офф гораздо раньше, чем завершился регулярный чемпионат. Соколов не потерял своих козырей, но существенно изменил игру. Он выполнял на льду и черновую работу, научился обороняться и пусть не стал полноценным двусторонним форвардом, но и ушел от звания хоккеиста, который умеет что-то одно.

Трудно сказать, что стало поводом для изменения сознания. Вероятно, игрок, которому 24 года, понял, что если все останется по-прежнему, то он застрянет в высшей лиге. Не стал бы сбрасывать и со счетов тренерский талант Константина Курашова, который работал с нападающим. По-хорошему, Дмитрия могли бы и в «Авангард» перевести. Может быть, он не сильней Арсения Грицюка или Рида Буше, но с Владимиром Брюквиным или Наилем Якуповым мог бы побороться за место в составе. В «Авангарде», видимо, тоже видят потенциал хоккеиста, потому и отдали его лишь в аренду. Соколов может проявить себя в «Динамо».

Дмитрий Соколов. ХК «Омские Крылья»

Матч

В Уфе «Салават Юлаев» сыграл с «Нефтехимиком» и уступил 3:4. На удивление получилась очень живая игра, от которой было тяжело оторваться. Виктор Козлов дал возможность сыграть молодежи, правда, в планы вмешались мелкие травмы, иначе на льду были исключительно те, кому надо прыгать выше головы, чтобы остаться в КХЛ. Но, к сожалению, излишнее волнение и давление сказалось на некоторых парнях — их изрядно трясло. Впрочем, в Уфе постоянно так. Те, кто зажигает в МХЛ и в ВХЛ, переходя на новый уровень, почему-то зажимаются и начинают делать совсем не то, что умеют.

Впервые мы посмотрели на Андрея Кареева, который в этом сезоне будет безусловным первым номером в Уфе. Впечатления неоднозначные. Свои лучшие эпизоды вратарь показал в конце встречи, когда уже пропустил четыре. Но тренер сразу сказал, что голкипер еще далек от идеальной формы и будет добавлять.

Расстроил Шакир Мухамадуллин. Хоккеист проведет год в «Салавате Юлаеве», но ему уже пора прибавлять в солидности, слишком уж заметно, что проспект «Дэвилз» не сконцентрирован на моментах.

Нижнекамцы, несмотря на потерю некоторых лидеров, сохранили бодрый стиль. Они бегут, атакуют, все у команды весело и не заточено на обязательную победу, даже самую нудную. Энтони Камара, вышедший в первом звене, не понравился, но и ждать, что этот хоккеист станет лидером команды, было бы наивно. Средний хоккеист, который приехал в КХЛ из-за проблем на рынке. Порадовали парни из ВХЛ. Михаил Назаров сразу же отличился, было видно на площадке Андрея Белозерова. Ждем, когда оба клуба выставят сильнейшие составы.