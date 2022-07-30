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Сегодня, 09:30

КХЛ снова изменила несколько хоккейных правил. Станет ли теперь игра интереснее?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард ЦСКА Павел Карнаухов и арбитры.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кубок Гагарина.
Фото photo.khl.ru
Дмитрий Соколов.
Фото ХК «Омские Крылья»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Изменения

Департамент судейства КХЛ обнародовал изменения в правилах на следующий сезон. Наконец-то уничтожена самая главная несправедливость, касающаяся видеопросмотра моментов. Если вы помните, то судьи могли посмотреть повтор, когда выписывали большой и дисциплинарный штраф до конца игры. Проблема в том, что у них не было опций отмены принятого решения. Хоккеист, который сыграл чисто, не мог быть прощен полностью — пять минут ему заменяли на две. И получались казусы. Тот, кто вообще не нарушал правила, все равно садился на скамейку штрафников, пусть и на меньший срок. Лишь бы только арбитры не злоупотребляли просмотром повторов.

Еще один важный пункт касается определения положения «вне игры». Раньше было четкое правило: «шайба должна пересечь синюю линию раньше хоккеиста». Теперь же не все так однозначно. Нападающий может зайти в зону раньше, если при владении шайбой или приеме передачи он находился в зоне, но одним коньком касался синей линии. Таких случаев было не один-два за сезон, а гораздо больше. Посмотрите на портале лиги видео, наверняка вспомните несколько подобных эпизодов.

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Не очень нравится изменение, при котором у судьи появится «мнение». Дело касается момента, когда хоккеист прижимает коньком шайбу к борту. Сначала арбитр должен предупредить устно, а затем, если ситуация не изменится, выпишет ему штраф. Не совсем понятно, сколько времени должно пройти, да и момент не такой, чтобы хоккеист получал уж слишком большое преимущество. Зажать шайбу ногой не так и просто, а иногда и опасно.

Еще к двум изменениям вопроса нет. Теперь при любом вбрасывании в чужой зоне атакующая команда выбирает сторону. И на вбрасывании лайнсмены прекратят высчитывать миллиметры, а скорее будут начинать игру. То что, на «точке» еще более внимательней будут относиться к задержкам и блокировкам, — нормально. И раньше должны были за этим следить.

Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru
Кубок Гагарина.
Фото photo.khl.ru

Аренда

«Авангард» отдал в легальную аренду минскому «Динамо» нападающего Дмитрия Соколова. Для белорусов это очень приличное усиление. Все прекрасно помнят, почему у Соколова не получилось в Северной Америке. Хоккеист с прекрасным броском не слишком утруждал себя другой работой, кроме того, в «Миннесоте» всегда были претензии по весу. Однако, когда он завершил карьеру в США, то сильно изменился. Уже в прошлое межсезонье на турнире в Сочи даже не узнал Дмитрия. Он заметно похудел, причем было видно, что тщательно работал над собой.

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При Бобе Хартли у Соколова не было шансов. Тренер сразу отчего-то невзлюбил хоккеиста. Но Соколов не расстроился, а провел отличный сезон в ВХЛ. Он стал третьим снайпером в лиге, забросив 27 шайб в составе омского клуба. А «Крылья» потеряли шансы на выход в плей-офф гораздо раньше, чем завершился регулярный чемпионат. Соколов не потерял своих козырей, но существенно изменил игру. Он выполнял на льду и черновую работу, научился обороняться и пусть не стал полноценным двусторонним форвардом, но и ушел от звания хоккеиста, который умеет что-то одно.

Трудно сказать, что стало поводом для изменения сознания. Вероятно, игрок, которому 24 года, понял, что если все останется по-прежнему, то он застрянет в высшей лиге. Не стал бы сбрасывать и со счетов тренерский талант Константина Курашова, который работал с нападающим. По-хорошему, Дмитрия могли бы и в «Авангард» перевести. Может быть, он не сильней Арсения Грицюка или Рида Буше, но с Владимиром Брюквиным или Наилем Якуповым мог бы побороться за место в составе. В «Авангарде», видимо, тоже видят потенциал хоккеиста, потому и отдали его лишь в аренду. Соколов может проявить себя в «Динамо».

Дмитрий Соколов. Фото ХК «Омские Крылья»
Дмитрий Соколов.
ХК «Омские Крылья»

Матч

В Уфе «Салават Юлаев» сыграл с «Нефтехимиком» и уступил 3:4. На удивление получилась очень живая игра, от которой было тяжело оторваться. Виктор Козлов дал возможность сыграть молодежи, правда, в планы вмешались мелкие травмы, иначе на льду были исключительно те, кому надо прыгать выше головы, чтобы остаться в КХЛ. Но, к сожалению, излишнее волнение и давление сказалось на некоторых парнях — их изрядно трясло. Впрочем, в Уфе постоянно так. Те, кто зажигает в МХЛ и в ВХЛ, переходя на новый уровень, почему-то зажимаются и начинают делать совсем не то, что умеют.

Впервые мы посмотрели на Андрея Кареева, который в этом сезоне будет безусловным первым номером в Уфе. Впечатления неоднозначные. Свои лучшие эпизоды вратарь показал в конце встречи, когда уже пропустил четыре. Но тренер сразу сказал, что голкипер еще далек от идеальной формы и будет добавлять.

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Расстроил Шакир Мухамадуллин. Хоккеист проведет год в «Салавате Юлаеве», но ему уже пора прибавлять в солидности, слишком уж заметно, что проспект «Дэвилз» не сконцентрирован на моментах.

Нижнекамцы, несмотря на потерю некоторых лидеров, сохранили бодрый стиль. Они бегут, атакуют, все у команды весело и не заточено на обязательную победу, даже самую нудную. Энтони Камара, вышедший в первом звене, не понравился, но и ждать, что этот хоккеист станет лидером команды, было бы наивно. Средний хоккеист, который приехал в КХЛ из-за проблем на рынке. Порадовали парни из ВХЛ. Михаил Назаров сразу же отличился, было видно на площадке Андрея Белозерова. Ждем, когда оба клуба выставят сильнейшие составы.

Дмитрий Соколов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Минск)
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
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10 Торпедо 0 0 0 0
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
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9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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