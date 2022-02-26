Возвращение «Йокерита» в КХЛ сейчас невозможно. Это большая потеря для лиги, в отличие от других иностранных клубов

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

В КХЛ мудро разобрались с парой «Спартак» — «Йокерит» в плей-офф. Плохо, что так поздно, но в итоге затягивание времени никому не повредило. Не было никаких иных достойных решений, кроме как засчитывать финскому клубу четыре поражения, а красно-белых выводить во второй круг. Да, обсуждались другие варианты. Например, хотели включить «Торпедо», девятую команду конференции по итогам регулярного чемпионата. Хорошо, что не совершили глупую ошибку.

Дело в том, что совсем недавно собиралось правление лиги, на нем были подведены итоги регулярного чемпионата, там же были названы пары плей-офф и проработаны правила. Включение команды из Нижнего Новгорода во второй этап противоречило бы всем решениям. А КХЛ и так слишком часто нарушала договоренности, регламент, чтобы пойти на это еще раз. Кроме того, когда стало известно, что волжский клуб завершил сезон, оттуда уехали все легионеры, а некоторые российские хоккеисты перебрались в другие клубы. На недавней тренировке было чуть больше десяти человек. Можно было бы привлечь пацанов из «Чайки», но это совсем никуда не годится. Не забывайте и о том, что включение «Торпедо» повлекло бы изменение всей сетки. С чего это седьмой клуб по итогам сезона должен был встречаться с девятым? Проход «Спартака» не нарушал никаких правил.

Но теперь у Бориса Миронова проблемы. Последний официальный матч москвичи провели 9 января, а любые товарищеские игры несут минимум информации. Вспомните летние игры и каким был разрыв между ними и официальными матчами. Впрочем, поздравляем «Спартак» с выходом во второй круг плей-офф. Пусть таким способом, но в клубе ни в чем не виноваты. Более того, руководство хотело играть в первом раунде, неважно с кем. Их позиция была честной.

«Йокерит»

Финский клуб завершил выступление в КХЛ. Не могу понять, почему им вслед раздаются проклятия, а многие радуются, что «Йокерит» уходит из лиги. Вся хоккейная часть клуба не имеет никакого отношения к решению сняться. Команда Лаури Марьямяки провела отличный сезон, заняла второе место в конференции. Это был очень сильный клуб, который в нынешнем чемпионате избавился от своей главной неприятной черты. Раньше «Йокерит» был слишком мягким, терялся, когда нужно было проявить характер, чаще уступал соперникам, если те были очень мотивированы. Плюс подводила короткая скамейка.

В этот раз финны смогли бы пройти два раунда, по крайней мере постарались бы это сделать. Поводов для оптимизма было достаточно. В команде сильная атака, сразу пять хоккеистов достигли отметки в десять заброшенных шайб. Плюс очень стабильная и качественная оборона. Всего в сезоне «Йокерит» использовал семь защитников! При этом, когда травму получил Алекс Грант, команда долгое время играла в шесть игроков обороны. И никто не уставал, никто не жаловался, а хоккеисты стабильно показывали высокий уровень. Чуть проседала вратарская линия. Ни Андреас Линдбек, ни Янне Ювонен не выглядели идеально, да и цифры говорят об этом. Но даже с таким недостатком финны забрались очень высоко в таблице.

«Йокерит» никогда не позорился, как делали другие иностранные команды. Всегда привозили хороших иностранцев, в отличие от рижан. Даже в трудные времена, когда не платили зарплату, не устраивали забастовок, как «Слован». Не было у них и проблем с тем, чтобы заполнить протокол на матч, а вспомните, что «Медвешчак» как-то включил в состав массажиста. В спокойные времена на трибуне всегда собирался народ, играть в Хельсинки всегда было приятно. Надеюсь, что когда-нибудь клуб вернется, но пока это невозможно.

Андрей Козырев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отставка

Сенсация в ВХЛ. Питерскую «СКА-Неву» покинул главный тренер Андрей Козырев. И никаких спортивных аргументов для его увольнения не было. Второй клуб по итогам регулярного чемпионата, рекордсмены турнира по голам. Армейцы забросили в ворота соперников 212 шайб, а ближайший конкурент — 179. Плюс команда отлично начала плей-офф и уже ведет в серии с «Нефтяником» — 2:0. Вне сомнений, это был претендент на Кубок Петрова. Но самое главное, что смотреть матчи питерского клуба при Козыреве стало интересно. Это был самый зрелищный клуб лиги, который бы, уверен, и в КХЛ не затерялся.

Рассказывают, что Козырева именно уволили, не он принял решение покинуть клуб, не было каких-то «семейных обстоятельств». Причем увольнение произошло в самый последний момент, перед посадкой в автобус, который должен был везти хоккеистов в аэропорт, чтобы лететь в Альметьевск. Что-то произошло у Козырева с руководством. По одной из версий, ему в штаб хотели поставить человека с большими полномочиями. А Козырев и нынешних помощников использовал по минимуму, предпочитая заниматься всеми вопросами самостоятельно. Очень жаль, что так произошло. Надеюсь, что клубы КХЛ теперь обратят внимание на этого тренера. Он как-то работал в Череповце, помощником Александра Гулявцева. Но с тех пор Козырев заметно вырос как специалист. Вроде бы бывший силовой защитник, почти тафгай, а как тренер поставил такую игру, что оторваться от просмотра невозможно.