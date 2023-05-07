У звезды хоккея Терещенко похищали дочь: в скандале была замешана жена и даже соседи

Очень запутанная история из жизни хоккеиста.

Весной 2022 года хоккейных фанатов шокировала новость о похищении несовершеннолетней дочери трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона России Алексея Терещенко. Однако эта история оказалась полна загадок. «СЭ» рассказывает подробнее о драме в семье известного спортсмена.

Заявление в полицию

В апреле 2022 года Терещенко собственноручно написал заявление в полицию о похищении своей 12-летней дочери Анастасии, которую посадили в BMW и увезли в неизвестном направлении.

— Поступило заявление от 41-летнего гражданина о том, что в поселке «Лесной городок» от дома матери заявителя украли несовершеннолетнюю дочь. Ребенка посадили в автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении, — писали тогда в «КП».

Позже сам хоккеист в интервью отрицал информацию о похищении и вообще обращении в органы.

— Да кто вам все это говорит-то? Никакого заявления в полицию я не писал, даже комментировать не буду. Никакого уголовного дела нет, — приводил слова Алексея телеканал «360».

Алексей Терещенко. Фото photo.khl.ru

Похищения не было?

Особняком в этой истории стоит конфликт звезды «Ак Барса» с женой Викторией, с которой он тогда находился в процессе развода. И к моменту похищения супруги не договорились, с кем будут жить их несовершеннолетние дочь и сын.

По одной из версий, которая всплывала в СМИ, хоккеист специально увез дочь к своей матери, спрятав ее от своей жены. А Виктория в свою очередь решила забрать девочку у свекрови еще до решения суда вот таким образом.

Телеканал «360» называл другую версию. Они уверяли, что Терещенко сам забрал заявление из органов и отказался от каких-либо претензий. Дело в том, что у Алексея произошел конфликт с собственной дочерью, которая выбежала из дома. В этот момент мимо ехала та самая машина BMW. Это оказались соседи. Они увидели, как девочка убегает от мужчины, и забрали ее, увезя в отделение полиции. Они решили, что за ребенком гонится неизвестный. Лишь после того как спортсмен доказал родство, девочку вернули домой. А сам Терещенко признался, что был не прав в этой истории, поэтому и забрал заявление.

Какая из этих версий правдивая, так до сих пор и неизвестно. Терещенко никогда не говорил о личной жизни публично, поэтому эта история и выдалась такой загадочной. Самое главное, что она закончилась благополучно, а девочка не пострадала.