Похищение сестры, нищее детство и побег от алиментов прямо во время матча. История героя ЧМ эквадорца Валенсии

Нападающий, который знает цену шансу.

Эквадорец Эннер Валенсия уже вошел в историю чемпионатов мира. Клубная карьера этого нападающего не особо примечательна. Самые сильные команды, за которые он играл, — середняки АПЛ «Вест Хэм» и «Эвертон». Да и в тех Валенсия поиграл всего несколько лет, большая часть его карьеры все же прошла в Латинской Америке. Но Эннер вписал свое имя в историю футбола своей игрой на чемпионате мира. Сейчас он единственный футболист из Южной Америки за всю историю, забивший в пяти подряд матчах на чемпионате мира.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

Дебютировал Валенсия на турнире еще в 2014 году, когда забил три мяча в трех матчах группового этапа — Гондурасу, Швейцарии и Франции. Чемпионат мира в России Валенсия, как и весь Эквадор, пропустил. Но все эти годы регулярно забивал за сборную — как на Копа Америка, так и в отборах на международные форумы. В сборной Эннер забивает в среднем гол за две игры, потому неудивительно, что к 33 годам он лучший бомбардир в истории своей страны. Причем с большущим отрывом.

На этом чемпионате мира нападающий «Фенербахче» снова феерит — оформил дубль в ворота Катара в матче открытия, а во втором туре сравнял счет в матче с Нидерландами и принес Эквадору ничью. Теперь латиноамериканцы делят первое место в группе с «Оранжевыми» и всерьез претендуют на выход в плей-офф — нужно просто не проиграть Сенегалу.

Валенсия из тех людей, которые знают цену шансу. Эннер попал в профессиональный футбол лишь в 21 год. Все свое детство он вместе с семьей жил в нищете — выживали за счет продажи молока от 14 коров. За скотом жители деревни ухаживали по очереди и небольшую выручку делили поровну.

— Мяча у нас не было, — рассказывал Валенсия. — Чтобы его купить, родителям пришлось бы месяц ничего не есть. Поэтому я абсолютно ничего не умел делать — ни бить, ни обводить, даже о чеканке знал только понаслышке. Однажды сосед поехал зачем-то в город, и его сын, а мой друг нашел на помойке мяч. Естественно, с огромной дырой, сдутый — считайте, лохмотья.

Попадание в профессиональный футбол стало для Валенсии делом случая.

— На любительском турнире я оказался случайно — из соседних деревень набралась команда, но им не хватало одного запасного, чтобы заявиться на соревнования. Вот они и позвали меня.

Эннер Валенсия. Фото Global Look Press

Валенсия просидел на скамейке запасных весь турнир. Лишь в последнем матче тренер «Карибе Хуниор» выпустил Эннера на поле, и тот воспользовался возможностью, показав себя с великолепной стороны. Так 16-летний парнишка из деревни, до того пинавший тряпки на пустыре, впервые оказался в настоящей футбольной команде. Здесь он попал под опеку тренера Педро Перласы, который увидел потенциал в Эннере и плотно занялся прокачкой его навыков.

Впереди был переход в «Эмелек», где Хорхе Сампаоли, впечатленный скоростными данными форварда, начал делать на него ставку. В первое время футболист нищенствовал, так как деньги ему платили копеечные. Но Эннер прогрессировал и отдавал клубу все. За свою первую профессиональную команду Валенсия отыграл пять сезонов, после чего перешел в мексиканскую «Пачуку». Из нее отправился на свой первый чемпионат мира. Так началась его большая карьера.

Но страсти с родины не переставали преследовать Валенсию даже после отъезда в Европу. В 2020 году сестру Эннера похитили и требовали 2 миллиона долларов за освобождение. Девушку удерживали в джунглях в одной из провинций страны на протяжении 11 дней. Полиции в итоге удалось обнаружить палатку плутавших преступников. Момент освобождения Эрчи Валенсии попал на видео.

Это не единственный яркий эпизод из жизни Эннера Валенсии. В 2016-м полиция прибыла на стадион на матч Эквадор — Чили, чтобы задержать футболиста за просрочку выплат по алиментам. Но тот получил травму в концовке (по популярной версии, сделал это специально) и скрылся от сотрудников правопорядка на медицинской машине. За ней бежали 12 полицейских.

Правда, Валенсия спустя три года сам получил опеку над дочерью из-за халатного отношения к ребенку со стороны матери.

Ну а самая трогательная история в карьере Эннера связана, конечно же, со сборной. Вы могли обратить внимание, что после голов Катару в первом туре эквадорцы всей командой вставали на колени и поднимали руки к небу. Это дань памяти нападающему Кристиану Бенитесу, талантливому эквадорскому форварду, скончавшемуся в 2013-м в возрасте 27 лет. Сердце Бенитеса остановилось во время операции. Именно вместо него на чемпионат мира в Бразилию вызвали Валенсию. Эннер помнит.

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