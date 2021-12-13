«Ак Барс» расстанется с Квартальновым? К тренеру накопилось слишком много претензий

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч дня

Шикарный матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» прошел в Казани. После завершения встречи, а также пресс-конференции руководство казанского клуба в ближайшую неделю должно решить — стоит ли дальше идти вместе с Дмитрием Квартальновым? Еще есть время поменять тренера, еще не пройдена та точка, после которой замена штаба будет бессмысленной. У нового специалиста будет время до плей-офф познакомиться с хоккеистами и привить свой хоккей, оценить потенциал игроков, а в феврале и потренироваться.

И теперь после поражения команды в такой встрече у менеджеров слишком много поводов для того, чтобы обдумать этот шаг. Главный тренер проиграл матч, в котором нельзя было уступать, причем он потерял очки против соперника, который сам еще не до конца вышел из кризиса. Да, это не плей-офф, все можно исправить, но сумеет ли в дальнейшем это сделать именно Квартальнов? Обыграли-то его за счет характера, за счет правильной тактики, а у «Ак Барса» никаких аргументов не было.

Был уверен, что силовой прием Петра Хохрякова на Дмитрии Воронкове — это повод выплеснуть эмоции, сжать зубы и задавить уфимцев, но ничего подобного не случилось. Умение преодолевать трудные моменты — это важное качество в борьбе за кубок. Но потерю своего ведущего игрока казанцы восприняли покорно, не сделав ничего.

К тренеру реально накопилось слишком много претензий. Почему такой регресс у Артема Галимова и того же Воронкова, зачем постоянно Квартальнов просит новых игроков, давая понять, что с нынешними он ничего не добьется? На пресс-конференции главный уже заговорил о шести иностранцах, иначе ему, видите ли, будет тяжело. Все время задаешь вопрос, что же это за тренер, которому все мало и мало? В чем тогда смысл его профессии? Не лучше ли найти человека, который бы давал результат с имеющимся материалом, причем весьма неплохим? И есть ли уверенность, что если Квартальнову дадут шесть иностранцев, то он выиграет? На все эти вопросы менеджеры клуба должны дать ответы к концу этапа Евротура. И это будет трудное решение.

Замена

Последний игровой день перед перерывом на Евротур получился очень насыщенным, матчи были тяжелые и, конечно, случились потери. Точно не смогут сыграть на турнире Андрей Кузьменко, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев. Надо было искать замену. Генеральный менеджер Илья Ковальчук, видимо, только узнал, что Артем Анисимов уже не выступает в НХЛ, и позвал его. Так-то не слишком красиво выходит. То есть бывший форвард «Оттавы», один из лучших игроков ярославского клуба этого сезона рассматривался как запасной вариант. И это несмотря на огромный дефицит опытных игроков в центре. Смешно, что сейчас вообще кому-то придет в голову сравнивать Воронкова и Анисимова. Год назад еще можно было поразмышлять, что это хоккеисты одного уровня, но сейчас никаких споров возникнуть не должно. Очевидно, что и менеджер, и главный тренер откровенно «плывут» в оценке игроков КХЛ. Они не смотрят турнир, не анализируют его. Из Флориды это делать тяжело, а посещать матчи КХЛ, видимо, лень.

Потеря Андрея Кузьменко — удар для атаки сборной, но вместо игрока СКА снова не зовут Антона Бурдасова, а приглашают Даниила Вовченко. И никто из тех, кто следит за турниром, не поймет этого решения. Вовченко играет в «Северстали» и является надежным винтиком в системе Андрея Разина. Но вы же не будете откручивать гайку от швейной машинки и ставить ее в стиральную? Смысла в этом никакого нет. Не сыграет и Станислав Галиев, то есть сборной необходим острый крайний, с умением реализовывать моменты. Но зовут все равно Артура Каюмова. Хоккеиста, умеющего выполнять черновую работу, достаточно полезного, но не из тех, у кого развито голевое чутье. Что-то не то советуют Алексею Жамнову. Какие-то странные решения.

Возвращение

Российского нападающего Михаила Мальцева вызвали в основной состав «Колорадо», ночью он сыграл против «Флориды». И хотя команда победила, вряд ли сам хоккеист оказался удовлетворен. На льду провел всего семь минут, в третьем отрезке встречи вообще только два раза появлялся на площадке, причем его посадили сразу после того, как Михаил получил штраф за задержку соперника. Кажется, что тренер наказал его даже не за ненужный фол, который был реализован. Мальцев переиграл смену и не рванул на скамейку, когда его звено стало меняться. То ли не услышал окрика, то ли сделал вид, что не услышал, но он переиграл, и все закончилось фолом. После этого на льду он не появлялся, ведь молодые (а Михаил все же считается молодым) не имеют права ошибаться.

Мальцев сыграл в НХЛ впервые с 23 октября. В АХЛ у него все в порядке. Он лидер весьма симпатичной команды, за «орлов» набрал 15 очков (5+10) в 18 матчах. Нападающий смотрится там гораздо уверенней, чем в НХЛ. Понятно, что в «лавинах» совершенно другие обязанности, требования, да и нет права на ошибку. Но такое ощущение, что на Михаила вешают невидимый и тяжелый рюкзак, когда приглашают в НХЛ. И тут вопросы к главному тренеру. Зачем вы зовете хоккеиста, если не доверяете ему? В нынешнем сезоне матчи Михаила в НХЛ один хуже другого. И самое печальное, что это последний год контракта. Такое ощущение, что в клубе сознательно снижают цену на предстоящих переговорах, чтобы потом уже пользоваться крепким, но дешевым игроком.