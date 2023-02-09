Вскрыл нарыв. Молодой хоккеист бросил вызов бывшему клубу

Обзор дня Алексея Шевченко.

Нападающий Василий Пономарев дал интервью моему коллеге в «СЭ», в котором немного рассказал о том, как у него закончилось сотрудничество со «Спартаком». Теперь понятно, что он одним из первых подавал сигнал, что в клубе все очень плохо. Мы этого не заметили, так как подобные истории случаются постоянно.

В ноябре 2021 года Василий, находясь в расположении сборной, неожиданно признался, что у него есть «недопонимание» с главным тренером «Спартака» Борисом Мироновым. Тот не видел Василия в составе, постоянно ссылал в «Химик», но возвращая, не давал проявить себя.

Два года назад это казалось типичной проблемой, которая есть во всех клубах. Талантливый парень считает, что ему не доверяют, а тренерский штаб видит такие игровые проблемы, которые мешают хоккеисту закрепиться в основном составе. В иных случаях можно было бы не обратить на это внимания. Но Пономарев был особенным хоккеистом.

Василий Пономарев. из личного архива Василия Пономарева

Не по годам разумный, начитанный парень всегда понимал, чего хочет добиться. Истории про Пономарева в МХЛ подтверждали это. На корпоративном праздновании Нового года он пригубил водички, а затем досрочно покинул вечеринку и поехал тренироваться. Да-да, вы все правильно прочитали. Отправился отрабатывать какие-то нюансы, так как понимал, что праздников будет еще много, а какие-то моменты без постоянной работы не исправить.

Напомню, как Василий переходил на взрослый уровень. Форвард приехал на переговоры со «Спартаком», когда еще команду возглавлял Олег Знарок. Послушал руководителей, оценил обстановку и предпочел отправиться за океан в юниорскую лигу. В офисе красно-белых так удивились, что даже не знали, как это прокомментировать. В итоге рассказывали, что Василий попросил огромную зарплату, чуть ли не персональную машину, а ему в этом всем отказали, и Пономарев обиделся.

У Василия была совершенно другая версия. О деньгах он вообще не разговаривал, а решение принял исходя из того, что «Спартак» ему предлагал. И услышав, что у тех нет никакого плана по развитию игрока, кроме «начнешь в молодежке, а там посмотрим», понял, что все это несерьезно и тратить время не стоит.

Василий Пономарев. из личного архива Василия Пономарева

Приехав в Канаду, он с восторгом делился подробностями тренировок в «Шавинигане», когда на занятия приходил бывший арбитр и помогал отрабатывать вбрасывания. Пономарев и тогда проявил себя довольно умным хоккеистом.

А уж что началось после того, как он выступил против руководства клуба! В «Спартаке» рассказывали, что Пономарев слишком большого мнения о себе, у него с таким настроением нет никакого будущего. При этом хоккеист довольно неплохо играл в «Химике», да и в редких матчах за красно-белых показывал, что мало в чем уступает своим конкурентам. Но он посмел заговорить, а в наших клубах этого не любят.

Теперь-то понятно, что в «Спартаке» действительно, мягко говоря, не все гладко. И Василий был прав, когда решил уехать за океан. Он выбрал свой путь, который кажется ему правильным.

Но отметим, что и у Пономарева карьера складывается совсем не так, как он, вероятно, планировал. В фарм-клубе Василий стал если не чеккером, то точно не игроком топ-6. Про вызов в первую команду речи не идет, а в рейтинге проспектов эксперты поставили его только на 15-е место, хотя он, казалось, ближе всех к НХЛ.

Вы сами можете решить, кто же оказался прав.