Вскрыл нарыв. Молодой хоккеист бросил вызов бывшему клубу
Нападающий Василий Пономарев дал интервью моему коллеге в «СЭ», в котором немного рассказал о том, как у него закончилось сотрудничество со «Спартаком». Теперь понятно, что он одним из первых подавал сигнал, что в клубе все очень плохо. Мы этого не заметили, так как подобные истории случаются постоянно.
В ноябре 2021 года Василий, находясь в расположении сборной, неожиданно признался, что у него есть «недопонимание» с главным тренером «Спартака» Борисом Мироновым. Тот не видел Василия в составе, постоянно ссылал в «Химик», но возвращая, не давал проявить себя.
Два года назад это казалось типичной проблемой, которая есть во всех клубах. Талантливый парень считает, что ему не доверяют, а тренерский штаб видит такие игровые проблемы, которые мешают хоккеисту закрепиться в основном составе. В иных случаях можно было бы не обратить на это внимания. Но Пономарев был особенным хоккеистом.
Не по годам разумный, начитанный парень всегда понимал, чего хочет добиться. Истории про Пономарева в МХЛ подтверждали это. На корпоративном праздновании Нового года он пригубил водички, а затем досрочно покинул вечеринку и поехал тренироваться. Да-да, вы все правильно прочитали. Отправился отрабатывать какие-то нюансы, так как понимал, что праздников будет еще много, а какие-то моменты без постоянной работы не исправить.
Напомню, как Василий переходил на взрослый уровень. Форвард приехал на переговоры со «Спартаком», когда еще команду возглавлял Олег Знарок. Послушал руководителей, оценил обстановку и предпочел отправиться за океан в юниорскую лигу. В офисе красно-белых так удивились, что даже не знали, как это прокомментировать. В итоге рассказывали, что Василий попросил огромную зарплату, чуть ли не персональную машину, а ему в этом всем отказали, и Пономарев обиделся.
У Василия была совершенно другая версия. О деньгах он вообще не разговаривал, а решение принял исходя из того, что «Спартак» ему предлагал. И услышав, что у тех нет никакого плана по развитию игрока, кроме «начнешь в молодежке, а там посмотрим», понял, что все это несерьезно и тратить время не стоит.
Приехав в Канаду, он с восторгом делился подробностями тренировок в «Шавинигане», когда на занятия приходил бывший арбитр и помогал отрабатывать вбрасывания. Пономарев и тогда проявил себя довольно умным хоккеистом.
А уж что началось после того, как он выступил против руководства клуба! В «Спартаке» рассказывали, что Пономарев слишком большого мнения о себе, у него с таким настроением нет никакого будущего. При этом хоккеист довольно неплохо играл в «Химике», да и в редких матчах за красно-белых показывал, что мало в чем уступает своим конкурентам. Но он посмел заговорить, а в наших клубах этого не любят.
Теперь-то понятно, что в «Спартаке» действительно, мягко говоря, не все гладко. И Василий был прав, когда решил уехать за океан. Он выбрал свой путь, который кажется ему правильным.
Но отметим, что и у Пономарева карьера складывается совсем не так, как он, вероятно, планировал. В фарм-клубе Василий стал если не чеккером, то точно не игроком топ-6. Про вызов в первую команду речи не идет, а в рейтинге проспектов эксперты поставили его только на 15-е место, хотя он, казалось, ближе всех к НХЛ.
Вы сами можете решить, кто же оказался прав.
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|Локомотив
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|25
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|ЦСКА
|60
|37
|23
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|Торпедо
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|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
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|31
|29
|70
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|Динамо Мн
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|25
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|Северсталь
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|25
|35
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|21
|40
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|7
|52
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|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
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|32
|28
|74
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|Авангард
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|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
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|61
|10
|Трактор
|61
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|35
|61
|11
|Барыс
|62
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|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
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Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
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Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
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Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
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Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
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Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:30
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Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:30
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Северсталь – Торпедо
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|19:30
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Сочи – Спартак
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