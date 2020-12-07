Драка на тренировке с переломом челюсти канадца помогла клубу КХЛ преодолеть кризис

Обзор дня Алексея Шевченко.

Восьмое

«Автомобилист» потерпел восьмое поражение подряд, но Билл Питерс улыбается и рассказывает, что последний раз они с руководством обсуждали планы на дедлайн. И вообще, по мнению специалиста, ничего страшного не происходит, а прессу он не читает, так как предпочитает работать.

Но игра против «Автомобилиста» не показала, что тренер делает какие-то выводы. Вы какие-то изменения заметили? Были поражены настроем команды, которая хочет непременно прервать серию? Как екатеринбуржский клуб планировал выиграть? Что для этого сделал? Один момент, когда чудо совершил вратарь хозяев. Полное отсутствие фантазии в атаке и прежние провалы в обороне. Остались в запасе Дэн Секстон и Джефф Плэтт, но сочетания в нападении не стали лучше. Павел Дацюк выдыхается, а рядом с ним уже не столь эффективны Алексей Макеев и Анатолий Голышев.

Еще, я помню, Билл говорил, что, мол, вернется Михаил Мамкин и начнет играть Корбиан Хольцер, тогда защита станет практически идеальной. Немец начал с грубого фола и пропустил часть первого периода, просидев 12 минут на скамейке штрафников, у Михаила — минус 1. Но самое печальное, что пропало и большинство. Лидер турнира по реализации лишнего оказался неспособен реализовать хотя бы одну из четырех попыток. Но словно ничего не происходит. И, главное, в Екатеринбурге молчат. Из-за их молчания и появляются такие новости про конфликт в клубе. Да, это выдумка, но так будет и дальше, если из клуба нет никаких комментариев. Еще пару лет назад «Автомобилист» прекрасно справлялся со стрессовыми ситуациями, но теперь этого нет.

Вратарь

Из молодежной сборной России, которая готовится к чемпионату мира, тоже мало новостей. Видимо, работают, но неизвестно даже , в каких сочетаниях трудятся. Накануне в команду вызван голкипер системы «Динамо» Вадим Жеренко, но никаких комментариев, по какой причине это сделано. Двусторонние матчи неудобно играть, что ли? Напомним, что у Игоря Ларионова сейчас Ярослав Аскаров, Артур Ахтямов и Всеволод Скотников. С первым номером в команде все давно понятно. Голкипер СКА находится в отличной форме, на него рассчитывают, и если он не будет выходить на площадку, то только в случае форс-мажора. За место второго будут биться Ахтямов и Скотников, учитывая нынешний сезон, шансы равные, оба дебютировали в КХЛ, да и показали примерно одинаковые результаты.

А Жеренко что будет делать? В этом сезоне вратарь ни разу не привлекался в КХЛ, постоянно находился в Вышке и нельзя сказать чтоб там очень сильно выделялся. У него лишь пять побед в 20 играх, дважды Вадима меняли, так как он пропускал слишком много, ни одного «сухаря» за плечами. Не самый идеальный выбор. Могли бы, в конце концов, позвать Даниилу Чечелева, который в нынешнем чемпионате довольно неплохо смотрится в воротах средней команды. Он выступает в «Рязани» и чемпионат начал с «сухарей». Но все равно приглашение четвертого вратаря непонятно. Кто-то травму получил? А кто именно?

Драки

Сколько прошло времени после конфликта в «Барысе», после информации о драке в самолете, где летел «Металлург»? А улучшения в результатах команд заметны. В Нур-Султане вообще пошли на довольно рискованный шаг и вернули в состав Никиту Клещенко, дав понять, что никто на него не сердится за то, что он свернул челюсть партнеру. Команда Юрия Михайлиса одерживает четвертую победу подряд, причем в трех играх они не считались фаворитом. Но тот бой на тренировке, видимо, принес больше пользы, чем вреда. Да, на больничном Джесси Блэкер, но англоговорящие хоккеисты клуба, еще недавно не считавшие местных или российских игроков за людей, успокоились, поняли, что так себя вести не стоит, а возвращение Клещенко показало, что в случае нового обострения конфликта их никто не поддержит. В итоге — красивая победа над «Спартаком», шикарный успех в матче против «Локомотива», а также проявление воли в воскресенье против «Витязя».

Драки на тренировках — это нормально, они были всегда, просто раньше не так были развиты социальные сети, да и СМИ меньше интересовались жизнью команд. Но такие эпизоды чаще всего помогают, что мы и заметили в игре «Барыса». Надо сказать, что и руководство клуба поступило правильно по отношению к Юрию Михайлису. Сразу же был отвергнут вариант о смене тренера, не было никаких переговоров со свободными специалистами, а Михайлис получил поддержку и возможность преодолеть кризис. Последние четыре игры показали, что это был правильный ход.