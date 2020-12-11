Обзор дня Алексея Шевченко.

Десятое

Юбилейное десятое поражение подряд для «Автомобилиста» получилось самым оглушительным. Даже с «Динамо» (там тоже было — 2:7) все было не так страшно, встреча с ЦСКА (1:5) давала какую-то надежду, но в Санкт-Петербурге смотреть на мучения клуба было невозможно. 5:1 после первого периода, никаких проблесков в остальные 40 минут. И снова никакой реакции от руководства уральцев, ни слова, ни комментария. Билл Питерс сообщил, что «негативных разговоров» не было, а он по-прежнему «обсуждает дедлайн».

Что попытался изменить тренер в этой игре, чтобы прервать серию? Сергей Шумаков стал играть на краю вместе с Анатолием Голышевым, только в центре им дали Питера Холланда, по которому плачет список отказов. Про тройку ничего хорошего сказать нельзя, но зато бросилось в глаза, что сразу же рассыпалось первое звено. Алексей Макеев удалялся, Павел Дацюк не успевал, а Брукса Мэйсика и видно не было. Если раньше яркими были провалы в обороне, то теперь все в огромных дырах и нужно очень сильно постараться, чтобы исправить ситуацию. Анатолий Голышев утверждает, что после перерыва будет совсем другая команда. Но имеет ли североамериканский тренер такой опыт. Разве когда-то он занимался подобным? Большой вопрос.

Легионер

«Металлург» отказался от еще одного финского легионера. Харри Песонен отправляется домой сразу после матча с «Ак Барсом». И не думаю, что главной причиной стала его невзрачная игра с Казанью. Клубное поражение стало последней каплей, а терпели-то финна довольно долго. Но во время последней пятиматчевой победной серии Харри набрал только один балл, сделав передачу против «Динамо», при этом умудрился заработать «минусы» с «Нефтехимиком» и СКА.

Нельзя сказать, что приглашение Харри было таким же провалом, как например новосибирская ошибка с Пеккой Йормаккой. В октябре Песонен выглядел очень даже неплохо, но до этого у него была уже десятиматчевая пустая серия. Видимо, тогда он потратил весь кредит доверия и руководство решило, что давать новый шанс нет никакого смысла.

Теперь у «Металлурга» вместо шести иностранцев осталось только четыре. Но уж слишком дорого обошлись трансферные неудачи. Ламмикко и Харри выплатили 30 миллионов просто так, удачно заехали в гости. Они ничего не выиграли, оставили тяжелое впечатление, но обогатились за счет наивных российских менеджеров. Отлично работают в КХЛ. Стоит ли «Металлургу» снова выходить на иностранный рынок? Только если искать защитника, так как с крайними форвардами проблем нет. Но уж в этот раз надо все тщательно проанализировать. Может быть, стоит укрепить селекционный отдел новыми людьми?

Разочарование

«Витязь» приехал в Хабаровск после победы в Новосибирске, мог спокойно брать два очка против «Амура», но показал такой ужасный хоккей, словно у них есть право на это. Но ведь его нет. Теперь ждем каких-то решений, если в Подольске действительно собирается попадать в восьмерку. Пока шансы есть. У команды Михаила Кравеца 35 очков после 35 матчей, до «Спартака», который находится на седьмом месте, всего три пункта, хотя у красно-белых игра в запасе. На восьмом месте «Йокерит», но они провели на семь матчей меньше, чем подмосковный клуб.

Больше напрягает, что «Витязь» очень сильно деградировал даже по сравнению с началом сезона. При этом появились вопросы и к тренерам. Накануне крупно показывали скамейку. Команда «горит» две шайбы, но никаких эмоций, тренер стоит и смотрит, вообще не вмешиваясь в происходящее. Но ведь проход зрителей на матчи запрещен, а Кравец явно не участвовал в игре. Кто-то скажет, что от эмоций тренера ничего не зависит. Мол, Зинэтула Билялетдинов не прыгал, Игорь Никитин тоже спокоен. Но у них и подбор хоккеистов совершенно другого уровня. Такие команды, как «Витязь», надо постоянно трясти и требовать с игроков «не засыпать». Кравец же даже в составе ничего не меняет, никаких изменений по ходу встречи, никаких решений, которые бы могли оживить ребят.

Есть очень большие вопросы и к хоккеистам. Наверное, новый контракт Александра Семина стал ошибкой, нынешний сезон он проводит очень плохо. Есть серьезные вопросы ко всем иностранцам, кроме Каспарса Даугавиньша. Так что теперь должно начать работать руководство. И мы поймем, действительно ли «Витязь» хочет попасть в плей-офф.