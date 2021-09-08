«Сын, я умираю». Тяжелейшая трагедия в семье игрока «Локомотива», где вслед за ним погибла мама

Пронзительная история о хоккеисте «Локомотива» Артеме Ярчуке, погибшем 7 сентября 2011 года, и его родных.

21-летний нападающий Артем Ярчук не проходил предсезонку-2011 с «Локомотивом». В составе молодежной команды он отправился в августе на турнир в Казани, где набрал 8 (5+3) очков в пяти матчах. Ярчук выделялся, и у тренерского штаба ярославцев во главе с канадцем Брэдом Маккриммоном не было другого варианта, кроме как взять Артема на стартовый матч сезона-2011/12 в Минск.

«Артем ведь очень гордился тем, что попал в команду, что будет играть с такими ребятами», — вспоминает его двоюродная сестра Евгения.

Артем Ярчук. Фото из семейного архива

Были уверены, что Артем выжил

«Когда это случилось, позвонила подруга: «А где у вас Артем? Там такое случилось». Я стала звонить его родителям, они сказали, что он там. Почему-то мы были уверены, что он выжил, долго ведь не говорили, что все так трагично. Тем более самолет упал в реку, думали, может, успели выплыть», — рассказывает Евгения.

Она показывает мне видео, которое родственники сделали к годовщине гибели Артема. Как его, еще не умеющего толком ходить, учат плавать. Как они с сестрой и старшим братом Филиппом играют в детстве. Как он поздравляет сестру на свадьбе. На каждой фотографии — лучезарная улыбка.

«Я поняла, что не могу вспомнить его смех, все-таки 10 лет прошло. Он долго был у меня в ушах, а сейчас не помню в деталях. Печально», — вспоминает Евгения.

Мама Артема Анжелика долго не могла справиться с потерей сына. До его гибели она работала воспитателем в детском саду, но после случившегося ей пришлось уйти. Говорила: «Детям нужно дарить радость, а я не могу».

«Анжелика каждый год говорила одну и ту же фразу: «Прошел год, а мы все коптим». Как будто не могла понять, почему она живет, а сын — нет. Но перед Новым годом она как будто стала отходить. Раньше просила выключить музыку, не хотела веселиться», — вспоминает Евгения о четырех годах после авиакатастрофы.

В январе 2016-го Анжелики не стало — она погибла в ДТП. Когда они со старшим сыном ехали на машине, на встречную полосу вылетела другая машина и столкнулась с ними лоб в лоб. «Она вышла из машины, села на землю, успела сказать Филиппу: «Сын, я, похоже, умираю». И умерла в машине скорой помощи. Она как будто чувствовала что-то. Весь день она была за рулем, а Филипп — на пассажирском. Но перед той поездкой Анжелика отдала ключи сыну и сказала: «Садись за руль», — рассказывает Евгения.

Филипп в итоге тоже пострадал, но восстановился после нескольких переломов. Сейчас у него пятеро детей, один из которых назван в честь Артема.

Артём со старшим братом Филиппом. Фото из семейного архива

«Он очень целеустремленный, у него была цель. Раньше был один-единственный лед в городе, им к 6 утра надо было ехать на тренировку. Мама говорит: «Может, не пойдем?» Он резко: «Нет, ты что?» Уроки приходил ко мне делать. Я хорошо училась, постоянно объясняла ему, как делать. Веселый, очень нежный. Никогда не стеснялся обнять, поцеловать. Очень порядочный, не умел врать. Никогда не забывал своих родных. Открыто признавал, если сам неправ, но при этом мог и мне сказать, когда я неправа. Старалась его не выдавать. Куда-то съездит, покажет мне фотографии, которые родителям нельзя показывать», — вспоминает брата Евгения.

Сестра до сих пор поддерживает контакт с девушкой Артема — они встречались до гибели хоккеиста около двух лет. У нее сейчас семья, двое детей, но это не мешает ей общаться с родственниками Ярчука. «Она долго отходила, года четыре-пять. С Анжелой они были очень близки».

Некоторых погибших хоронили в закрытых гробах, но родственникам Артема удалось с ним попрощаться. «Артем был узнаваем, мы его видели. Несколько раз открывали гроб. Закрывали, когда мама сильно плакала».

Как признается Евгения, тяжелее всего гибель близких переносит бабушка Артема. И на следующий день я понимаю почему.

Хотел быть в хоккее, как Роналдо в футболе

Бабушка Артема Альбина Александровна ходит на Леонтьевское кладбище каждый день.

«Дочь-то по три раза на дню к нему ходила. Вдвоем нам было проще — друг друга поддерживали. Говорила постоянно мне: «Мам, не плачь». А потом прохожу мимо ее комнаты перед сном, вижу — на заставке компьютера Артем, сама лежит, плачет. А теперь что... Погибла сама», — Альбина Александровна срывается на плач.

Чтобы добраться до кладбища, ей приходится ехать на двух автобусах. Но ее это не останавливает: «Все ведь посадить, поливать надо. А лето-то было какое жаркое».

Бабушка играла важную роль в жизни Артема. До 13-14 лет она ездила с его командой практически на каждый турнир — взрослые ведь всегда сопровождают детские команды. Просто обычно это делают родители. «В Москву я каждую неделю ездила на игру. Они на автобусе, меня не брали — как женщин на корабль не берут. Я на поезде доезжала до Москвы, разыскивала дворец. А обратно-то они меня забирали уже. Была и в Воркуте, и в Тольятти, и где только ни была. Каждый раз после тренировки или игры спрашивал меня, как сыграл. Говорит: «Да я сам знаю». Но он меня проверял», — вспоминает Альбина Александровна.

В 2008 году Ярчук в составе юниорской сборной России поехал на чемпионат мира U18 в Казани. Там были и родители, и бабушка. «Думаю, чтобы не заморачиваться с волосами, надену парик. Увидел меня, говорит: «Бабуль, ты что, снимай это». Вообще был очень внимательным. Когда ему было лет 15, получил какие-то небольшие деньги. Сходили — купил мне телефон. Тогда кнопочные только были, но телефон хороший был», — вспоминает бабушка.

Накормить Артема в детстве было большой проблемой: «Кашу не съест, полстакана чая и половинку бутерброда. Да и то еще оставит. Тренер всегда удивлялся, откуда у него силы. Но он жилистый был».

Первый матч Артема Альбина Александровна помнит отлично: «На игру в Рыбинске чуть не опоздали. Заплутали что-то. Приехали, он переоделся, сразу на лед — и сразу четыре гола забил! Диктор объявляет по стадиону: «Шайбу забросил Артем Ярчук». Мороз по коже... До сих пор».

Бабушка рассказывает, что кумиром Артема был бразильский футболист Роналдо: «Он хотел быть в хоккее таким же, как тот — в футболе. Только лучшим. Даже прическу такую же делал».

Увидеться с внуком перед отлетом в Минск Альбине Александровне так и не удалось — по делам ей пришлось срочно уехать в Нижегородскую область, где она жила до переезда в Ярославль. Думала, что увидит Артема после того, как они вернутся с выезда.

«Он мне говорит как-то: «Бабушка, хочу пойти учиться на психолога, пока буду играть». Говорю: «Зачем? Ты же только что отучился?» Он мне: «Ну вот я когда играть не буду, стану тренером, мне же нужно разбираться в психологии детей», — вспоминает бабушка.

«У меня не жизнь, а вообще уже... Все. А вы берегите себя», — говорит Альбина Александровна на прощание. И остается на кладбище. Там, где дочь и внук.