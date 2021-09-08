«Спартаку» осталось подписать Ковальчука, чтобы из середняка стать фаворитом

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

«Салават Юлаев» покуражился в Магнитогорске, разгромив «Металлург» — 7:2. Чем хорош результат — он абсолютно непредсказуем. Никто и не думал, что у Ильи Воробьева будет легкая прогулка после двух выездных побед, но ожидали борьбы, битвы, а получили сенсацию. И самое странное, что «Металлург» летом встречался со своим соперником три раза. Должны были понять, откуда ждать проблем.

Так что же случилось? Главный тренер магнитогорцев сказал, что в этот день соперник был быстрее в каждом эпизоде, точнее, отставали его ребята. Это правда. Защитники словно в воде находились. Головой пытаешься провести резкое движение, а получается все как в замедленной съемке. Плюс что-то случилось с атакой. Опять заснул Николай Голдобин. Как только начинается сезон, так он сразу забывает все, чем был хорош на выставочных турнирах. За три матча при двух победах на его счету лишь одна передача. С треском провалился Денис Зернов. Но относиться к его «минус 5» надо осторожно. Он старался, но другие-то стояли на месте, а новичок команды просто оказывался против игроков, у которых все получалось. И уж совсем расстроила защита. Словно её и не было в этот день.

Но перечисление недостатков команды, которая проиграла, не должно бросить тень на уфимцев. Давно мы не видели такой «Салават Юлаев». Три опасных звена, каждый знает, что ему делать, максимальная концентрация. Стоит порадоваться и за то, что результат сделала не тройка иностранцев (хотя они набирали очки), а звено Пустозеров — Пименов — Башкиров. Когда у тебя появляется такой козырь, то в сезоне начинаешь играть совсем с другим настроением. Спасибо командам за этот вечер, было очень весело.

Новичок

«Спартак» вышел победителем в гонке против «Динамо», СКА и «Локомотива», дав контракт Джейку Виртанену. И без него у красно-белых было все относительно неплохо, а теперь атака стала совсем мощной. Давайте пока забудем о проблемах с законом, после которых хоккеист стал персоной нон грата в НХЛ. Понятия «сексуальные домогательства» в Америке теперь могут прилепить кому угодно, а публичные люди всегда под прицелом. Да и то, что нам известно, немного смущает. Через четыре года какая-то девушка вспомнила, что Джейк отвез ее в отель, где якобы что-то случилось. Ну ладно вам. Но положение в лиге такое, что «Ванкувер» сразу же отстранил игрока, затем выкупил контракт — у Виртанена не было шансов. Никто там теперь никого не слушает.

Если Виртанен будет играть в хоккей, то станет сильнейшим легионером в нашей лиге. Понятно, что тут немного другой стиль, но не забывайте, что он едет к Борису Миронову, а тот прекрасно знает все о хоккеистах, которые выступали за океаном. Уверен, что тренер предложит Виртанену делать то, что он умеет, и не будет загонять его в рамки. Джейк не зря отверг вариантом с «Локомотивом». Ему рассказали о методах Андрея Скабелки, и форвард просто не стал искушать судьбу. Зачем эти «проверки на алкоголь» по утрам, скупой стиль на льду, когда форварды серьезно ограничены, да и нервотрепка после поражений. В том же «Спартаке» все будет гораздо легче. Виртанен — шестой номер драфта НХЛ. И пусть он особо не блистал результативностью, свое дело знал при небольшом игровом времени. Если теперь спартаковцы договорятся с Ильей Ковальчуком, то перспективы клуба существенно улучшатся. Это уже не просто плей-офф.

?? ХК «Спартак» Москва и канадский нападающий Джейк Виртанен подписали контракт на один сезон.



Виртанен — обладатель «золота» МЧМ и «бронзы» юниорского первенства мира в составе сборной Канады.



В NHL — 333 матча чемпионата и плей-офф, 103 очка (57+46) — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 7, 2021

Шанс

Нападающий Егор Бабенко едет в «Сочи», подписывает просмотровый контракт, и если он не закрепится в клубе Евгения Ставровского, то останется только развести руками. Один из лучших нападающих Высшей хоккейной лиги к 24 годам уже не первый раз пытается перейти на новый уровень. Ближе всего к контракту он был с «Динамо», когда, приехав на просмотр, показал себя с самой лучшей стороны. Но по каким-то неведомым причинам контракт с ним не заключили, хоккеист сам в шоке от той истории. Этим летом Егор был в «Торпедо», смотрелся неплохо, но за три дня до старта турнира ему не предложили полноценное соглашение. Тогда стало известно, что клуб договорился с Иваном Чеховичем, а Бабенко угодил в запас. При этом в Нижнем Новгороде реально переживали, что приходится принимать такое решение. Тренерам Бабенко очень понравился.

Но теперь форвард попадает в клуб, где нет такого топ-9, как в Нижнем. Егор — крайний, может выходить на любом фланге, и, пожалуй, ему не подвинуть лишь Мартина Бакоша и Кирилла Пилипенко, которые сейчас в первом звене. Но уже во втором — можно спокойно выпускать. Бабенко умеет забивать, обладает умением выцарапывать шайбу и удерживать ее. Прошлый сезон в ВХЛ у него получился не таким ярким, но только потому, что перед этим он пытался снова пробиться в КХЛ и вернулся домой разочарованным. Ближе к концу сезона Егор снова стал ведущим хоккеистом приличного клуба. Он очень работоспособный, но его самый главный козырь — умение перестраиваться. Если у форварда не идет впереди, то он переключается на разрушение, чтобы помочь команде, а не бьется головой в закрытую дверь. «Сочи» надо сразу предлагать контракт хоккеисту. На данный момент никого лучше на российском рынке не найти.