Лучший вратарь КХЛ уехал в клуб НХЛ c ужасной обороной. Конкурент русского гиганта — нестабильный талант из Канады
Когда юный канадец Картер Харт выдал потрясающий сезон-2019/20 и дотащил «Филадельфию» до полуфинала конференции в коронавирусном плей-офф, болельщики «Флайерз» во весь голос кричали, что у них впервые с седых лет появился голкипер для больших дел. Под впечатлением от вратаря «Летчиков», которого Рон Хекстолл в 2016-м урвал во втором раунде драфта, были и североамериканские журналисты, поспешившие включить его в потенциальный ростер сборной Канады на Олимпийские игры в Пекине. Но уже на следующий сезон команда Алена Виньо из симпатичной кареты превратилась в тыкву, а Харт стал худшим стартером НХЛ по проценту отраженных бросков, полностью провалив регулярку вместе со своим престарелым сменщиком Брайаном Эллиотом.
Тем не менее сменивший в 2018-м Хекстолла на посту генменеджера Чак Флетчер списал все беды молодого кипера на болезнь роста и прошлым летом дал ему достаточно жирный мостик на три года с окладом в 3,9 млн долларов. Фан-база мгновенно посчитала, что Харту слегка переплатили. Однако по-настоящему ужаснулись в Пенсильвании, когда Флетчер в качестве сменщика молодого дарования привез деградирующего бедолагу Мартина Джонса, чей контракт в прошлое межсезонье на радость болельщикам выкупил «Сан-Хосе».
Ждать решения вратарской проблемы на фоне абсолютно разобранной обороны (шестое место в лиге по количеству пропущенных шайб), где относительно стабилен лишь Трэвис Санхейн, c таким тандемом не приходилось: Джонс в минувшей регулярке ожидаемо провалился, а Харт так и протоптался на уровне прошлогодней регулярки. Как результат, уже в декабре Виньо отправился в отставку после серии из восьми поражений подряд и конфликта с костяком, а «Филадельфия» прописалась на последнем месте Столичного дивизиона.
Разумеется, трогать молодого и еще не потерянного Харта никто не станет. А вот Джонса на следующий сезон во «Флайерз» практически наверняка не будет. Благо для «Летчиков», Флетчер дал 32-летнему канадцу всего лишь однолетнее соглашение. И вряд ли год назад кто-то всерьез рассчитывал увидеть в «Филадельфии» 25-летнего ноунейма (для Северной Америки) из седьмого раунда Ивана Федотова, который вчера подписал с «Летчиками» однолетний контракт новичка.
Буквально за один сезон воспитанник петербургского хоккея сумел превратиться из голкипера, который когда-то не пригодился «Нефтехимику», в лучшего российского вратаря КХЛ и ключевого игрока сборной России на Олимпиаде. Еще прошлой весной многие недоумевали, глядя на то, как президент ЦСКА Игорь Есмантович берет на роль стартера второго вратаря «Трактора», у которого за плечами было всего четыре матча плей-офф.
Но не прошло и полугода, как уроженец финского городка Лаппеэнранта стал чуть ли не главным героем сезона. И если в регулярке Федотову приходилось делить рамку с опытным шведом Адамом Рейдеборном, то весной про существование скандинава все попросту забыли. Серебро Игр в Пекине, Кубок Гагарина, место железобетонного первого номера в сборной и клубе — огромный прорыв. Для полного комплекта не хватило только медали с чемпионата мира.
Но что Федотова ждет в «Филадельфии», которая разглядела его потенциал, когда на родине о нем знала только небольшая кучка хоккейных гиков? Флетчер переход россиянина пока не комментирует, но всем все очевидно — в клубе Ивана видят в роли бэкапа, который должен навязать конкуренцию Харту и расшевелить стагнирующего канадца.
Конкурентов за место второго номера у двухметрового петербуржца, который следующей осенью может стать самым высоким вратарем лиги (202 см), не видно. Чуть более молодые шведы Феликс Сандстрем и Самуэль Эрссон не впечатляют своей игрой за фарм-клуб, а крайне талантливый белорус Алексей Колосов собирается приехать в систему «Флайерз» только через сезон, когда у него закончится контракт с минским «Динамо».
Опасения вызывают не другие вратари системы, а то, что с нынешней обороной «Летчиков» вратарь-дебютант легко может поплыть. Но свой шанс, и не один, Федотов точно получит — путь в НХЛ для звезды чемпионского ЦСКА открыт.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
|3 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|3
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Габриэль Ландескуг
Колорадо
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|3
|4
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|4
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01