Когда юный канадец Картер Харт выдал потрясающий сезон-2019/20 и дотащил «Филадельфию» до полуфинала конференции в коронавирусном плей-офф, болельщики «Флайерз» во весь голос кричали, что у них впервые с седых лет появился голкипер для больших дел. Под впечатлением от вратаря «Летчиков», которого Рон Хекстолл в 2016-м урвал во втором раунде драфта, были и североамериканские журналисты, поспешившие включить его в потенциальный ростер сборной Канады на Олимпийские игры в Пекине. Но уже на следующий сезон команда Алена Виньо из симпатичной кареты превратилась в тыкву, а Харт стал худшим стартером НХЛ по проценту отраженных бросков, полностью провалив регулярку вместе со своим престарелым сменщиком Брайаном Эллиотом.

Тем не менее сменивший в 2018-м Хекстолла на посту генменеджера Чак Флетчер списал все беды молодого кипера на болезнь роста и прошлым летом дал ему достаточно жирный мостик на три года с окладом в 3,9 млн долларов. Фан-база мгновенно посчитала, что Харту слегка переплатили. Однако по-настоящему ужаснулись в Пенсильвании, когда Флетчер в качестве сменщика молодого дарования привез деградирующего бедолагу Мартина Джонса, чей контракт в прошлое межсезонье на радость болельщикам выкупил «Сан-Хосе».

Ждать решения вратарской проблемы на фоне абсолютно разобранной обороны (шестое место в лиге по количеству пропущенных шайб), где относительно стабилен лишь Трэвис Санхейн, c таким тандемом не приходилось: Джонс в минувшей регулярке ожидаемо провалился, а Харт так и протоптался на уровне прошлогодней регулярки. Как результат, уже в декабре Виньо отправился в отставку после серии из восьми поражений подряд и конфликта с костяком, а «Филадельфия» прописалась на последнем месте Столичного дивизиона.

Картер Харт. Фото USA Today Sports

Разумеется, трогать молодого и еще не потерянного Харта никто не станет. А вот Джонса на следующий сезон во «Флайерз» практически наверняка не будет. Благо для «Летчиков», Флетчер дал 32-летнему канадцу всего лишь однолетнее соглашение. И вряд ли год назад кто-то всерьез рассчитывал увидеть в «Филадельфии» 25-летнего ноунейма (для Северной Америки) из седьмого раунда Ивана Федотова, который вчера подписал с «Летчиками» однолетний контракт новичка.

Буквально за один сезон воспитанник петербургского хоккея сумел превратиться из голкипера, который когда-то не пригодился «Нефтехимику», в лучшего российского вратаря КХЛ и ключевого игрока сборной России на Олимпиаде. Еще прошлой весной многие недоумевали, глядя на то, как президент ЦСКА Игорь Есмантович берет на роль стартера второго вратаря «Трактора», у которого за плечами было всего четыре матча плей-офф.

Но не прошло и полугода, как уроженец финского городка Лаппеэнранта стал чуть ли не главным героем сезона. И если в регулярке Федотову приходилось делить рамку с опытным шведом Адамом Рейдеборном, то весной про существование скандинава все попросту забыли. Серебро Игр в Пекине, Кубок Гагарина, место железобетонного первого номера в сборной и клубе — огромный прорыв. Для полного комплекта не хватило только медали с чемпионата мира.

Но что Федотова ждет в «Филадельфии», которая разглядела его потенциал, когда на родине о нем знала только небольшая кучка хоккейных гиков? Флетчер переход россиянина пока не комментирует, но всем все очевидно — в клубе Ивана видят в роли бэкапа, который должен навязать конкуренцию Харту и расшевелить стагнирующего канадца.

Иван Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Конкурентов за место второго номера у двухметрового петербуржца, который следующей осенью может стать самым высоким вратарем лиги (202 см), не видно. Чуть более молодые шведы Феликс Сандстрем и Самуэль Эрссон не впечатляют своей игрой за фарм-клуб, а крайне талантливый белорус Алексей Колосов собирается приехать в систему «Флайерз» только через сезон, когда у него закончится контракт с минским «Динамо».

Опасения вызывают не другие вратари системы, а то, что с нынешней обороной «Летчиков» вратарь-дебютант легко может поплыть. Но свой шанс, и не один, Федотов точно получит — путь в НХЛ для звезды чемпионского ЦСКА открыт.