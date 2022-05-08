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Лучший вратарь КХЛ уехал в клуб НХЛ c ужасной обороной. Конкурент русского гиганта — нестабильный талант из Канады

Голкипер ЦСКА Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Картер Харт.
Фото USA Today Sports
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Оцениваем перспективы Ивана Федотова в «Филадельфии».

Когда юный канадец Картер Харт выдал потрясающий сезон-2019/20 и дотащил «Филадельфию» до полуфинала конференции в коронавирусном плей-офф, болельщики «Флайерз» во весь голос кричали, что у них впервые с седых лет появился голкипер для больших дел. Под впечатлением от вратаря «Летчиков», которого Рон Хекстолл в 2016-м урвал во втором раунде драфта, были и североамериканские журналисты, поспешившие включить его в потенциальный ростер сборной Канады на Олимпийские игры в Пекине. Но уже на следующий сезон команда Алена Виньо из симпатичной кареты превратилась в тыкву, а Харт стал худшим стартером НХЛ по проценту отраженных бросков, полностью провалив регулярку вместе со своим престарелым сменщиком Брайаном Эллиотом.

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Тем не менее сменивший в 2018-м Хекстолла на посту генменеджера Чак Флетчер списал все беды молодого кипера на болезнь роста и прошлым летом дал ему достаточно жирный мостик на три года с окладом в 3,9 млн долларов. Фан-база мгновенно посчитала, что Харту слегка переплатили. Однако по-настоящему ужаснулись в Пенсильвании, когда Флетчер в качестве сменщика молодого дарования привез деградирующего бедолагу Мартина Джонса, чей контракт в прошлое межсезонье на радость болельщикам выкупил «Сан-Хосе».

Ждать решения вратарской проблемы на фоне абсолютно разобранной обороны (шестое место в лиге по количеству пропущенных шайб), где относительно стабилен лишь Трэвис Санхейн, c таким тандемом не приходилось: Джонс в минувшей регулярке ожидаемо провалился, а Харт так и протоптался на уровне прошлогодней регулярки. Как результат, уже в декабре Виньо отправился в отставку после серии из восьми поражений подряд и конфликта с костяком, а «Филадельфия» прописалась на последнем месте Столичного дивизиона.

Картер Харт. Фото USA Today Sports
Картер Харт.
Фото USA Today Sports

Разумеется, трогать молодого и еще не потерянного Харта никто не станет. А вот Джонса на следующий сезон во «Флайерз» практически наверняка не будет. Благо для «Летчиков», Флетчер дал 32-летнему канадцу всего лишь однолетнее соглашение. И вряд ли год назад кто-то всерьез рассчитывал увидеть в «Филадельфии» 25-летнего ноунейма (для Северной Америки) из седьмого раунда Ивана Федотова, который вчера подписал с «Летчиками» однолетний контракт новичка.

Буквально за один сезон воспитанник петербургского хоккея сумел превратиться из голкипера, который когда-то не пригодился «Нефтехимику», в лучшего российского вратаря КХЛ и ключевого игрока сборной России на Олимпиаде. Еще прошлой весной многие недоумевали, глядя на то, как президент ЦСКА Игорь Есмантович берет на роль стартера второго вратаря «Трактора», у которого за плечами было всего четыре матча плей-офф.

Но не прошло и полугода, как уроженец финского городка Лаппеэнранта стал чуть ли не главным героем сезона. И если в регулярке Федотову приходилось делить рамку с опытным шведом Адамом Рейдеборном, то весной про существование скандинава все попросту забыли. Серебро Игр в Пекине, Кубок Гагарина, место железобетонного первого номера в сборной и клубе — огромный прорыв. Для полного комплекта не хватило только медали с чемпионата мира.

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Но что Федотова ждет в «Филадельфии», которая разглядела его потенциал, когда на родине о нем знала только небольшая кучка хоккейных гиков? Флетчер переход россиянина пока не комментирует, но всем все очевидно — в клубе Ивана видят в роли бэкапа, который должен навязать конкуренцию Харту и расшевелить стагнирующего канадца.

Иван Федотов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Иван Федотов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Конкурентов за место второго номера у двухметрового петербуржца, который следующей осенью может стать самым высоким вратарем лиги (202 см), не видно. Чуть более молодые шведы Феликс Сандстрем и Самуэль Эрссон не впечатляют своей игрой за фарм-клуб, а крайне талантливый белорус Алексей Колосов собирается приехать в систему «Флайерз» только через сезон, когда у него закончится контракт с минским «Динамо».

Опасения вызывают не другие вратари системы, а то, что с нынешней обороной «Летчиков» вратарь-дебютант легко может поплыть. Но свой шанс, и не один, Федотов точно получит — путь в НХЛ для звезды чемпионского ЦСКА открыт.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
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7 Нью-Джерси 82 27 55 63
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
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0 - 0
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Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
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2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
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Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
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4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
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Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
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1. Рейнджерс - Питтсбург
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0 - 0
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0 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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3 - 4
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6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
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Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
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4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
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0 - 0
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Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
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Колорадо

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И Г
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Джейк Гюнтцель

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Нэйтан Маккиннон

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Колорадо

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Илья Самсонов

Илья Самсонов

Вашингтон

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Каролина

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