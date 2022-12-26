Час икс для главного таланта России. В январе и феврале мы поймем, кем станет Мичков

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

В единственном матче дня «Сочи» принимал «Ак Барс» и неожиданно взял баллы, уступив сопернику только по буллитам. Так-то и не должно быть никакой интриги в этой встрече, но казанский клуб опять в небольшом кризисе, в таких встречах это особенно заметно, правда, команде удается брать очки, что немного снимает напряжение. Все ждут, когда Зинэтулу Билялетдинова официально назначат главным тренером, так что концентрация хоккеистов немного сбита.

Главным действующим лицом игры стал Матвей Мичков из «Сочи». Он забил, реализовал послематчевый буллит и смазал решающую попытку. Попытался сыграть не просто, а красиво, отгрузить шайбу в стиле Никиты Кучерова, но не сумел обмануть Тимура Билялова. Осуждать за это молодого парня нельзя, в конце концов, буллит — зона ответственности хоккеиста. Решил сделать так, не получилось, он сам переживает гораздо больше, чем все вокруг.

Мичков в «Сочи» пока далек от оптимальной формы, но получает то, что ему было так необходимо: игровое время и доверие. Нападающий провел за сочинцев два матча, в одном находился на льду почти 18 минут, в воскресенье — почти 15. Пусть многое еще не получается, есть брак, он не так агрессивен, как в матчах МХЛ или ВХЛ, но очень старается, нацелен на ворота и заметен.

Наверное, январь и февраль будут ключевыми для хоккеиста. Тогда мы точно поймем, насколько талантлив Матвей. И уже не будет никаких ссылок в фарм, отстранения от работы с первой командой, дополнительных тренировок. Радует, что сочинцы, потеряв турнирную мотивацию, обрели зрительский интерес, который другим клубам и не снился. Для южан при нынешнем положении дел это самое важное.

Новичок

«Куньлунь» математически не потерял шансы на выход в плей-офф, но команда всего в шести очках от восьмого места, правда, они провели на две встречи больше. И все же мы прекрасно знаем, что выход в плей-офф не является основной задачей для мытищинцев. Впрочем, хоккеистам такое не говорят. Менеджеры настаивают, что команда должна попасть в восьмерку, и декларируют это даже в безобидных разговорах после матча. Но никто не осудит команду, у которой минимум болельщиков, постоянно чужой лед и довольно необычный подбор хоккеистов, если они останутся без второго этапа соревнований.

Да и кого вытеснять? «Северсталь» играет гораздо интереснее, а тренер Андрей Разин постоянно что-то придумывает, чтобы добиваться успеха. Минчане чуть похожи на китайскую команду, но подбор игроков у них значительно лучше. До «Витязя» будет трудно дотянуться, а «Спартак» практически в безопасной зоне. Правда, мы анализируем положение дел на конец декабря, это важно подчеркнуть, так как все может измениться через пару недель, учитывая немного безумный график команд, помноженный на пару безбашенных выходных, которые предстоят в начале января.

Но китайцы не останавливаются. Контракт с клубом подписывает Колин Кэмпбелл, который до последнего момента выступал в чемпионате Словакии. Нападающий долгое время играл в АХЛ. Его не драфтовали, и он пробился в лигу фарм-клубов через студентов. Два года назад Кэмпбелл повторил путь соотечественников его уровня и отправился на заработки в Европу. На его пути были Австрия и Германия, а в конце — Словакия. Не сказать, что он сильно выделялся. Обычный крепкий хоккеист уровня АХЛ, которых любят на нашем континенте. Зачем он «Куньлуню», понять трудно, но если сильно разбираться, то там многие трансферные решения не имеют логики. Видимо, реально хотят побиться за восьмерку. А чего еще делать два месяца на контракте? Даже если будет плей-офф, то надолго команда там не задержится.

Контракты

Нижегородцы как-то подозрительно легко подписывают новые контракты со своими молодыми талантами. Такое ощущение, что они пользуются тем, что в КХЛ пока не понимают, насколько тяжелым будет весенний рынок. А он будет очень странным. Уже сейчас агенты за неплохого, но далеко не лучшего игрока просят 55 миллионов за новое соглашение. По-прежнему он получает 30, и пусть вопросов к нему нет, он не среди лидеров по статистике. Надо бороться за средний класс, но никто почему-то не осознает это.

Воспользовавшись ситуацией, нижегородцы не только сохранили Сергея Гончарука, но под шумок продлили контракт с Егором Виноградовым, а накануне заключили новый договор с защитником Глебом Ивановым. И клубу он будет принадлежать ближайшие два сезона. Почему-то потенциал Глеба недооценивается. А ведь он провел в КХЛ 33 матча, причем с довольно серьезным игровым временем, и смотрится очень неплохо. Да, не забивал, у него всего две передачи, но на льду хоккеист выглядит уверенно и принимает разумные решения. Не забывайте, что у Глеба за плечами еще 14 матчей в этом сезоне в МХЛ, то есть нагрузка на хоккеиста выпала приличная, но это незаметно. В «Торпедо» собрались неплохие защитники, которые могут находиться на ведущих ролях ближайшие десять лет. Богдан Конюшков, Максим Федотов, Антон Сизов, теперь еще и Егор Иванов. Ко двору пришелся Кирилл Стеклов. А богатые клубы все гоняются за именами и проиграют в перспективе.