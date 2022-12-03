Бардак в раздевалке, беспомощность, кризис мысли. Почему провалился Знарок и что будет с «Ак Барсом»?

Прославленный тренер покидает казанский клуб.

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» (3:2), и это был один из лучших матчей казанцев в сезоне. Поэтому новость об отставке Олега Знарка с поста главного тренера спустя пару часов после игры была вдвойне удивительной. Руководство клуба приняло решение об увольнении Знарка еще после матча с «Сибирью»: на игре с «Локомотивом» присутствовал президент клуба Наиль Маганов. Он и сообщил Знарку об увольнении.

По информации «СЭ», игрокам об уходе Знарок сообщить не успел, но впервые за сезон пожал руки всем хоккеистам после матча. Отношения между тренером и игроками оставались непростыми до последнего дня, но отставки главного тренера хоккеисты не ждали. До игры с «Сибирью» казанцы выиграли два матча подряд, а до этого руководство поддерживало Знарка даже при длительных сериях поражений.

Провал номер 1. Система игры

Состав «Ак Барса» перед началом сезона впечатлял и давал надежду на праздник в каждом матче. Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Дмитрий Кагарлицкий уже давно доказали свой звездный уровень. Но еще на предсезонке показалось, что что-то идет не так. Первый матч против «Динамо» ужаснул: ноль голов от звездной атаки «Ак Барса» — что это вообще?

Казалось, что звездам Казани нужно всего лишь набрать ход, но прогресса не наблюдалось. Причем вообще было непонятно, какую тактику выбирает Знарок. Откатно-оборонительную — точно нет. Атакующе-зажигательную — тоже. Складывалось впечатление, что на тренировках игрокам просто бросают шайбу и дают полную свободу. Конечно, это не так — стандартный тренировочный процесс с отработкой игры в неравных составах, борьбы один в один, два в два никто не отменял. Но и четкой системы у Знарка не было.

Насколько я знаю, тренерский штаб пытался подстроиться под хоккеистов, узнавая у них, как им удобно играть. Похожая ситуация была в сборной: например, за раскат каждой пятерки отвечал центрфорвард, который приходил к Знарку и объяснял, как будут действовать его партнеры при начале атаки. Тренер редко был против. Но в клубе другая специфика.

При прошлом главном тренере Дмитрии Квартальнове в «Ак Барсе» все было предельно ясно. Есть понятная система игры: нарушил ее — садишься в запас. При Знарке же порой хоккеисты просто не понимали, чего от них хотят. Да и требовать с игроков, когда ты не объясняешь должным образом план действий, сложно.

Роковым для Знарка стал отказ ехать в Россию его многолетнего помощника Харийса Витолиньша. Именно латвийский тренер ставил игру ХК МВД, «Динамо», СКА и сборной России при Знарке. Знаний Юрия Бабенко и Александра Бойкова оказалось явно недостаточно, чтобы вытащить топ-клуб.

Олег Знарок с игроками «Ак Барса». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Провал номер 2. Отношения в коллективе

Несколько игроков, пополнивших «Ак Барс» в межсезонье, приходили конкретно под Знарка. От многих людей слышал мнение, что Шипачев и Войнов к Квартальнову бы не поехали. В отличие, например, от Радулова, у которого с тренером остались отличные отношения после работы в ЦСКА. Также к Знарку ехали защитник Хафизуллин, нападающие Галиев и Семенов. И так получилось, что именно эти игроки наряду с парой из «Динамо» не подвергались критике тренера.

Всплывшая история про разные кланы в раздевалке не выдумка. Да, игроки продолжали общаться между собой, но у каждой группы было кого обсуждать за спиной. И у многих непонимание вызывала ситуация, при которой с некоторых игроков просто нет спроса. В одном из октябрьских матчей Знарок отправил в запас Радулова, который не феерил, но был одним из лучших. В состав 47-й номер вскоре вернулся, но в команде далеко не все поняли, почему выбор пал именно на него, а не на других звезд.

Чаще всего под раздачу попадали молодые игроки. Толком не давали играть Кириллу Панюкову, которого при малейшей ошибке сажали в запас, серьезно доставалось Никите Дыняку. Руководство выражало доверие Знарку и сообщало о готовящихся переменах в составе, но все ограничилось расторжением Максима Чудинова и Даниила Тарасова, которые играли мало. Внутри команды ничего не менялось, и перед матчем в Новосибирске рвануло.

Нападающий Александр Бурмистров открыто высказал в отеле все претензии Знарку в присутствии генерального менеджера Марата Валиуллина и исполнительного директора Мансура Усманова. В итоге Бурмистров отправился в Казань и до сих пор занимается по индивидуальной программе. Клуб рассматривает варианты его обмена, и пока непонятно, как на судьбе хоккеиста скажется уход Знарка.

Провал номер 3. Неумение исправить ситуацию

Чаще всего все изменения в «Ак Барсе» заключались в перетасовке звеньев и игроков. Регулярно менялись вратари по ходу матчей — по словам тренера, чтобы встряхнуть команду. Но вряд ли это могло что-то изменить. Как, например, переход на игру в три звена. Ветераны «наедались» и не могли дать результат, а кто-то сидел на скамейке и замерзал.

Олег Знарок. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Провал номер 4. Ставка на опыт

Любой опытный тренер всегда захочет снова поработать с игроками, с которыми достигал успеха. Круто же работали вместе — ну почему бы и не вернуться? И эта сентиментальность порой закрывает глаза на нынешний уровень игрока.

Динар Хафизуллин был ключевым игроком знарковского СКА, но с того момента прошло 4 года. Знарок искренне надеялся на Даниса Зарипова, но быстро понял, что ветеран уже не тот. И так со многими. Похожая ситуация была и в «Спартаке» Знарка, где был перебор ветеранов. Очевидно, что нынешнему «Ак Барсу» совсем не хватает скорости — ключевого компонента в современном хоккее. На фоне того же «Торпедо» казанцы смотрелись просто жалко.

Что будет дальше?

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко, но, по нашим данным, рулить процессом будет легендарный Зинэтула Билялетдинов. Он отказался от назначения на пост главного тренера, но при этом будет помогать команде. По нашей информации, Билялетдинов активизировался на этой неделе — если раньше он редко заходил в раздевалку, то теперь стал полноценным тренером. Да и по ходу раскатки перед игрой с «Локомотивом» спустился на скамейку.

Одним из кандидатов на замену Знарка называется Боб Хартли, но уговорить канадца будет сложно. Насколько мне известно, этой весной он отказался от очень солидного предложения «Авангарда» — около 2 миллионов долларов в год. Тем не менее бывший главный тренер омичей остался в клубе на другой роли — теперь он консультант академии «Авангарда».

Скорее всего, тандем Билялетдинова и Бабенко все-таки проработает до конца сезона — ставить сейчас просто некого, учитывая, что в «Ак Барсе» принципиально не хотят возвращать Квартальнова. А весной уже нужно думать о будущем — ставка на победу «здесь и сейчас» явно не оправдалась. Нужно перестраивать команду, что будет очень сложно: у Шипачева, Войнова, Радулова и других ветеранов действующие контракты на следующий сезон.