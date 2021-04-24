В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме

Два удаления до конца игры, срыв Никитина на судей, буллит, 6-62 по штрафным минутам, решающий гол, пропущенный в большинстве и 2-2 в серии.

Хоккей. Кубок Гагарина-2021. Финал

Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Слепышев — 6 (Лайпсик), 9:03 — 0:1. Мамин — 6 (Карнаухов, Сергеев), 12:11 — 0:2. Найт — 5 (бол., Костин, Буше), 23:14 — 1:2. Костин — 5 (бол., Найт, Толчинский), 43:05 — 2:2. Шарипзянов — 2 (Найт), 55:53 — 3:2. Робинсон — 3 (бол., Слепышев, Окулов), 59:59 — 3:3. Дедунов — 2 (мен., Покка), 65:39 — 4:3.

Нереализованный буллит: Буше (Авангард), 11:48 (Вратарь).

Вратари: Грубец — Юханссон (58:26 — 59:59).

Штраф: 6 — 60.

Броски: 36 (6+13+13+4) — 36 (17+8+8+3).

Судьи: Гашилов, Наумов.

24 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 2-2.

Возвращение в состав одного из лидеров ЦСКА Максима Мамина добавило оптимизма болельщикам перед стратегически важным четвертым матчем финала. Удивительно, что Игорь Никитин не вернул нападающего к привычным партнерам — Шалунову и Окулову, а определил в сдерживающую тройку с Андроновым и Карнауховым. Забегая вперед, отмечу, что этот тренерский ход сработал. «Авангард», напротив, потерял Семенова, который не доиграл прошлый матч. Кирилл — универсальный боец, одинаково полезный и в атаке, и в обороне. Вместо него в центре третьего звена с Хохлачевым и Толчинским появился Каблуков, а 13-м нападающим заявили Арсения Грицюка.

На 4-ю игру Финала Кубка Гагарина @hcavangardomsk и @hccska выйдут в таких составах.



? 17:00 мск

? Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD pic.twitter.com/EZGAhYDzqg — КХЛ (@khl) April 24, 2021

Первый период получился невероятно событийным. Рисунок игры не особо изменился по сравнению с матчами номер два и три: прессинг, высокая плотность в своей зоне, стыки и нацеленность на ворота. При такой диспозиции, особенно от «Авангарда», требуется предельная внимательность. Поплатиться за секундную потерю концентрации можно очень дорого. Не сбрасывал бы со счетов и фактор первой шайбы. Он после прошлого матча, отчасти, перестал быть определяющим — тем не менее его важность велика. ЦСКА владел территориальным преимуществом, но оба гола в первом периоде пришли, по сути, из ниоткуда. Алексей Береглазов потерял на пятаке Антона Слепышева — это 0:1.

Гол Слепышева приободрил омичей. Классический навал «Авангарда» на ворота Ларса Юханссона в одной из смен завершился опасным моментом, и только Артем Блажиевский, подтолкнувший шайбу перчаткой под вратаря, потушил пожар на пятаке ЦСКА. Судьи после короткого совещания назначили буллит, но Рид Буше переиграть Юханссона не сумел.

Спустя 23 секунды Мамин вместе с Карнауховым, проводившим свой 200-й матч в КХЛ, нарисовали шикарную контратаку. Только посмотрите, как Максим прочитал ситуацию. Форвард не стал подключаться на дальнюю штангу, а сделал движение ближе к центру, где его и нашел передачей Павел.

0:2 — не катастрофа для нынешнего «Авангарда». Тем более на второй период омичи вышли, имея пятиминутное большинство. Сложно подобрать слова, когда видишь подобные удаления. Андрей Локтионов пытался подбить клюшку сопернику, но попал между ног Костину. Случайность? Возможно, но, как по мне, опытный игрок не имеет права так подставлять партнеров. Позавчера специальные бригады «ястребов» растранжирили ключевые попытки в большинстве. Сегодня на исходе пяти минут Корбэн Найт подкараулил отскок от щитка Юханссона (после красивого сэйва в шпагате) и не промахнулся.

Только ЦСКА отбился, только отодвинул игру от своих ворот, как омичам прилетел очередной «подарок». Лучший снайпер плей-офф Максим Шалунов встретил в средней зоне Андрея Стася. Оба участника столкновения отправились в раздевалку: Максима наказали большим штрафом за удар в голову, а Андрей покинул лед при поддержке партнеров. Казалось бы, два пятиминутных большинства против убойных спецбригад «Авангарда» — приговор практически для любого соперника. Но ЦСКА — не из таких. Армейцы выстояли, но доигрывать матч пришлось без двух основных центральных нападающих.

Два больших штрафа, буллит — за то, что перед третьим периодом омичи по-прежнему проигрывали, они могли винить только себя. Что самое удивительное, по удалениям ЦСКА нет никаких вопросов. Забудьте про вселенские заговоры против той или другой команды — это абсурд в финальной серии. Бессмысленно было спорить и Егору Рыкову — защитник ЦСКА с «лопаты» пытался вывести шайбу в среднюю зону, но запустил ее в заградительную сетку. Пятерка большинства «Ястребов» наконец смогла нарисовать витиеватую комбинацию, завершившуюся точным броском Костина.

Исход сумасшедшего матча могло решить одно вбрасывание. Нет, это не преувеличение. При равном счете в третьем периоде каждому стандартному положению отводится ключевое значение. Найт выиграл точку у Светлакова, скинул шайбу назад, и Дамир Шарипзянов богатырским щелчком вогнал ее в ближнюю девятку.

Все шло к тому, что серия переедет в Москву при равном счете. Лидеры ЦСКА, экономившие силы, пока сдерживающие звенья треть матча пластались в меньшинстве, были против этого. Береглазов не вывел шайбу из зоны, Слепышев вернул ее на синюю линию, где царь-пушку зарядил уже Мэтт Робинсон. Меньше чем за секунду до сирены армейцы перевели игру в овертайм. Невероятно!

Превзойти концовку матча по драматургии мог только овертайм. ЦСКА получает большинство (всего второе в матче), Никитин выпускает лидеров. Все карты были в руках армейцев — забивай, делай счет в серии 3-1, но вместо этого они пропускают выход «два в одного», который завершился точным броском Павла Дедунова. «Авангард» имел столько шансов в большинстве, но победный гол организовал в меньшинстве! Да, и такое в хоккее возможно. Омичи вернули интригу финальной серии, которая теперь точно достойна семи матчей.