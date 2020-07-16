Знахаренко продлил контракт с «Динамо», Горбунов пройдет просмотр

Защитник Дмитрий Знахаренко подписал новый контракт с минским «Динамо». Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Для воспитанника гомельского хоккея это будет уже шестой сезон в составе «Динамо», сообщает сайт клуба.

— Знахаренко давно находится в системе клуба, это опытный, надежный защитник. Его козыри — отличная физическая подготовка, он играет в силовой хоккей, который импонирует Крэйгу Вудкрофту, — отметил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.

Тем временем, российский нападающий Роман Горбунов подписал пробный контракт с минским «Динамо».

Летом 2019-го Горбунов вернулся в ВХЛ, для этого тюменский «Рубин» перед подписанием контракта с Романом выменял права на хоккеиста у нижегородского «Торпедо-Горького», отдав за него сразу двух игроков — защитника Павла Ушакова и нападающего Артемия Мутовина. В составе тюменцев нападающий провел 48 игр в регулярке, набрал 25 (12+13) очков, в плей-офф вновь активизировался: 10 игр, 9 (1+8) баллов. В 1/4 финала «Рубин» играл с «Югрой», но из-за пандемии COVID-19 сезон был сначала приостановлен, а потом завершен досрочно.