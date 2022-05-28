Жена Ковальчука похвасталась стальными ягодицами на фоне гор

Супруга российского хоккеиста Ильи Ковальчука Николь Андразайтис в своих соцсетях опубликовала новое фото. Девушка выложила снимок на фоне гор.

«Дочь матери-природы», — подписала снимок девушка.

Последней на данный момент командой 39-летнего Ковальчука был «Авангард», который он покинул после завоевания Кубка Гагарина в 2021 году.