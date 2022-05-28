Стала известна зарплата нападающего СКА Бардакова по новому контракту

Нападающий СКА Захар Бардаков подписал новый контракт с клубом на 2 года в это межсезонье.

Как стало известно «СЭ», в предстоящем сезоне его зарплата составит 25 миллионов рублей, в сезоне-2023/24 — 30 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка, также на его счету две передачи и показатель полезности «-10» в 16 встречах плей-офф.