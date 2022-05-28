«Автомобилист» продлил контракты с двумя защитниками

Защитники системы «Автомобилиста» Семен Переляев и Александр Федоров приняли квалификационные предложения клуба и продлили двусторонние контракты, сообщает сайт клуба.

Отмечается, что соглашения с обоими игроками рассчитаны на два года.

22-летнийСемен Переляев в прошлом сезоне провел 34 матча в составе «Горняка-УГМК», включая плей-офф. Он набрал 14 (4+10) очков.

Александр Федоров, которому также 22 года, в минувшем сезоне был партнером Переляева по «Горняку». Защитник провел 32 матча в ВХЛ, набрал в них 2 (1+1) очка.