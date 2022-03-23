Жамнов считает, что серия между СКА и «Спартаком» в плей-офф КХЛ быстро не закончится

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением серия 1/4 финала Кубка Гагарина между СКА и «Спартаком».

«Спартак» все делает для того, чтобы у СКА не было подавляющего преимущества. Если говорить про вчерашний матч, «Спартак» плохо провел второй период, что сказалось на конечном результате (1:2), — цитирует Жамнова ТАСС. — Надо использовать свои возможности, забивать в неравных составах. Если бы «Спартак» использовал все свои моменты, то, наверное, счет был бы другой. Серия, думаю, не закончится быстро, и «Спартак» в следующем матче должен сыграть намного лучше, если сделает правильные выводы".

После трех матчей СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1, победив во вторник в Москве (2:1). Следующий матч между командами пройдет 24 марта.