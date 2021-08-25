Жафяров подписал новый контракт с «Торпедо»
18:45
Нападающий Дамир Жафяров останется в «Торпедо», сообщает 25 августа официальный Twitter клуба. Новое соглашение хоккеиста рассчитано на один сезон.
Дамир Жафяров остается в «Торпедо»! ?— ХК Торпедо (@torpedonn) August 25, 2021
Рекордсмен клуба по очкам за сезон подписал контракт с нашей командой сроком на один сезон! ? pic.twitter.com/lsGFHxK0fQ
27-летний хоккеист выступал за команду на протяжении последних трех сезонов. Всего он провел 187 матчей за команду, набрав 135 (52+83) очков.
Жафяров является рекордсменом клуба по очкам за сезон.
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