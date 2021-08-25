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Жафяров подписал новый контракт с «Торпедо»

18:45
Дамир Жафяров. Фото ХК «Торпедо»
Дамир Жафяров. Фото ХК «Торпедо»
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Нападающий Дамир Жафяров останется в «Торпедо», сообщает 25 августа официальный Twitter клуба. Новое соглашение хоккеиста рассчитано на один сезон.

27-летний хоккеист выступал за команду на протяжении последних трех сезонов. Всего он провел 187 матчей за команду, набрав 135 (52+83) очков.

Жафяров является рекордсменом клуба по очкам за сезон.

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Евгений Петров все материалы автора

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