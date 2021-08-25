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«Авангард» обыграл «Северсталь» на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге

17:30
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«Авангард» победил «Северсталь» на предсезонном турнире имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу омского клуба.

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Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:4 (0:1, 4:2, 2:1)

Голы: Думбадзе — 3 (Чуркин, Моисеев), 2:14 — 0:1. Найт — 1 (Емелин, Гончаров), 20:25 — 1:1. Рооба — 1 (бол., Гераськин, Емец), 21:41 — 1:2. Гончаров — 1 (Якупов, Найт), 23:54 — 2:2. Думбадзе — 4 (Лишка, Пресс), 27:25 — 2:3. Грицюк — 3 (Береглазов), 28:23 — 3:3. Емелин — 1 (Косов), 34:22 — 4:3. Тихонов — 1 (Шиксатдаров, Колмыков), 44:25 — 4:4. Денисевич — 1 (Толчинский, Найт), 53:00 — 5:4. Шевченко — 2 (п.в., Телегин), 59:56 — 6:4.

Вратари: Грубец — Шугаев (Назаркин, 34:22, 59:22 — 59:56).

Судьи: Васильев, Кулев.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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Александр Кравченко все материалы автора

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