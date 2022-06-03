Зайцев, Романов, Подколзин и Толчинский сыграют на турнире «три на три» в Москве

25 июня в Москве пройдет хоккейный турнир «3HL City Cup 2022» в формате «три на три». В нем будут примут участие несколько российских игроков из НХЛ, а также звезды КХЛ — Александр Романов, Никита Задоров, Никита Зайцев, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин.

Команды будут играть три периода по семь минут в формате «три на три» — три полевых хоккеиста и вратарь. Отметим, что данный турнир проводится с 2018 года.