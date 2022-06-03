Грицюк рассказал, что контактирует со скаутами «Нью-Джерси»

Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о своем будущем. 21-летний россиянин сообщил, что контактирует со скаутами «Нью-Джерси».

«Да, контактирую со скаутами, которые работают в России, и с тренером по физической подготовке, — приводит слова Грицюка RT. — Тренер дает мне советы. Такое же общение было и раньше, когда я только драфтовался. Мной интересуются. Но остался еще год по контракту с «Авангардом», и я рад отработать его по полной, а потом уже будет видно».

Напомним, что Грицюк был признан лучшим новичком сезона-2021/22 в КХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 28 (16+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф у него 10 (6+4) очков в 13 встречах.