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Заварухин: «Сибирь» тяжело входила в игру"

19:31
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело входили в игру, особенно первые смены. Это была четвертая игра через день, благодарен ребятам за игру, работу. Хорошее движение было у команды. Во втором периоде было много шансов, выстояли в меньшинстве, хорошие голы забили», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этой победы «Сибирь» вышла на седьмое место на «Востоке» с 25 очками, нижегородцы — девятые (24 очка).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/17/475982.html

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