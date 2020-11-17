Заварухин: «Сибирь» тяжело входила в игру"

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело входили в игру, особенно первые смены. Это была четвертая игра через день, благодарен ребятам за игру, работу. Хорошее движение было у команды. Во втором периоде было много шансов, выстояли в меньшинстве, хорошие голы забили», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этой победы «Сибирь» вышла на седьмое место на «Востоке» с 25 очками, нижегородцы — девятые (24 очка).