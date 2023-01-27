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Сегодня, 19:16

«Ак Барс» в овертайме победил «Металлург» и вышел на второе место в Восточной конференции

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» в овертайме победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Казанцы вырвали победу на первой минуте овертайма: гол записан на нападающего Кирилла Семенова, который оформил дубль в этом матче. Еще одна шайба на счету защитника Вячеслава Войнова.

За «Магнитку» забивали нападающий Павел Аколзин и защитник Коди Керран.

«Ак Барс» вышел на второе место в Восточной конференции (71 очко). «Металлург» — четвертый (69 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Войнов — 9 (Сафонов), 6:07 — 0:1. Акользин — 9 (мен., Юров), 13:42 — 1:1. Семенов — 9 (мен.), 31:24 — 1:2. Керран — 6, 44:03 — 2:2. Семенов — 10 (Войнов), 60:24 — 2:3.

Вратари: Кошечкин — Билялов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (9+13+8+0) — 36 (13+11+11+1).

Судьи: Беляев, Наумов.

27 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 55 35 20 74
5 Динамо М 56 32 24 73
6 Витязь 55 27 28 62
7 Спартак 56 25 31 57
8 Динамо Мн 56 22 34 56
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 56 19 37 43
11 Сочи 54 6 48 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 56 34 22 72
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Авангард 55 32 23 68
6 Сал. Юлаев 56 29 27 67
7 Адмирал 55 27 28 61
8 Нефтехимик 56 26 30 56
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Авангард – Динамо М
 3 : 2 ОТ
27.01 16:30
Барыс – Трактор
 4 : 3
27.01 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 1 : 2
27.01 17:00
Металлург – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
27.01 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 4 : 1
27.01 19:00
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