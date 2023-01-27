«Ак Барс» в овертайме победил «Металлург» и вышел на второе место в Восточной конференции
«Ак Барс» в овертайме победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
Казанцы вырвали победу на первой минуте овертайма: гол записан на нападающего Кирилла Семенова, который оформил дубль в этом матче. Еще одна шайба на счету защитника Вячеслава Войнова.
За «Магнитку» забивали нападающий Павел Аколзин и защитник Коди Керран.
«Ак Барс» вышел на второе место в Восточной конференции (71 очко). «Металлург» — четвертый (69 очков).
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Войнов — 9 (Сафонов), 6:07 — 0:1. Акользин — 9 (мен., Юров), 13:42 — 1:1. Семенов — 9 (мен.), 31:24 — 1:2. Керран — 6, 44:03 — 2:2. Семенов — 10 (Войнов), 60:24 — 2:3.
Вратари: Кошечкин — Билялов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (9+13+8+0) — 36 (13+11+11+1).
Судьи: Беляев, Наумов.
27 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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