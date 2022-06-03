Защитник Вишневский на три года продлил контракт со «Спартаком»

Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским. Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Вишневский набрал 19 (5+14) очков в 52 матчах за «Спартак», а также вошел в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Всего на счету двукратного обладателя Кубка Гагарина и старожила красно-белых — 284 матча за «Спартак» в КХЛ при 73 (21+52) набранных очках.