Дронов: «С «Локомотивом» нужно было бороться их же оружием»

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2023/24 и поражение в серии полуфинала Кубка Гагарина от «Локомотива» (0-4).

— Какое послевкусие осталось от сезона?

— Если на холодную голову, то считаю, что мы провели неплохой сезон. Сейчас много неположительных эмоций, поэтому тяжело.

— В прошлом раунде с «Динамо» все матчи были равными, но «Трактор» все равно побеждал. В серии с «Локомотивом» получилось наоборот. Чувствовали шансы на камбэк?

— Мы могли зацепиться в овертайме третьей игры. Не повезло, два рикошета. Хоккейная удача немного отвернулась от нас. Если посмотреть, то все матчи равные, за исключением сегодня двух периодов. В третьем мы что-то пытались сделать. «Локомотив» — очень системная команда, все знают, что делать, все дуют в одну дуду.

— Перед серией ожидалось, что «Трактор» своим куражом сможет разбить эту систему. Почему не получилось? Можно сказать, что у «Локомотива» было колоссальное преимущество?

— Получилось, что так, если счет в серии 4-0. Игроки «Локомотива» действительно хорошо работали. Мы должны были также работать и бороться с ними их же оружием, а не пытаться играть. Повторюсь, очень системная команда, было тяжело. Это будет для нас уроком.