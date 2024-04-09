Дронов: «С «Локомотивом» нужно было бороться их же оружием»
Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2023/24 и поражение в серии полуфинала Кубка Гагарина от «Локомотива» (0-4).
— Какое послевкусие осталось от сезона?
— Если на холодную голову, то считаю, что мы провели неплохой сезон. Сейчас много неположительных эмоций, поэтому тяжело.
— В прошлом раунде с «Динамо» все матчи были равными, но «Трактор» все равно побеждал. В серии с «Локомотивом» получилось наоборот. Чувствовали шансы на камбэк?
— Мы могли зацепиться в овертайме третьей игры. Не повезло, два рикошета. Хоккейная удача немного отвернулась от нас. Если посмотреть, то все матчи равные, за исключением сегодня двух периодов. В третьем мы что-то пытались сделать. «Локомотив» — очень системная команда, все знают, что делать, все дуют в одну дуду.
— Перед серией ожидалось, что «Трактор» своим куражом сможет разбить эту систему. Почему не получилось? Можно сказать, что у «Локомотива» было колоссальное преимущество?
— Получилось, что так, если счет в серии 4-0. Игроки «Локомотива» действительно хорошо работали. Мы должны были также работать и бороться с ними их же оружием, а не пытаться играть. Повторюсь, очень системная команда, было тяжело. Это будет для нас уроком.
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|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
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|СКА
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|22
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|24
|93
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|40
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|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
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|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
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|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|2 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -